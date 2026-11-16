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Бюджет может получить более 4 млрд рублей от платного доступа к госданным

После установки тарифов банки сократили число запросов, заявил представитель Минцифры
Илья Склюев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Доходы бюджета от предоставления платного доступа к некоторым видам государственных данных в 2026 г. могут превысить 4 млрд руб. Такой прогноз привел директор департамента развития технологий работы с данными Минцифры Сергей Сергиенко на Дне платформенной экономики. Он оценил первую попытку коммерциализации госданных как удачную.

После введения платы количество транзакций уменьшилось, прежде всего со стороны банков, сообщил Сергиенко. По его словам, кредитные организации стали экономнее пользоваться государственными сервисами данных, благодаря чему снизились нагрузка на инфраструктуру и затраты на ее обслуживание. Насколько именно сократилось число обращений и сколько средств уже поступило в бюджет, Сергиенко не уточнил.

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