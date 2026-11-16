Бюджет может получить более 4 млрд рублей от платного доступа к госданным

После введения платы количество транзакций уменьшилось, прежде всего со стороны банков, сообщил Сергиенко. По его словам, кредитные организации стали экономнее пользоваться государственными сервисами данных, благодаря чему снизились нагрузка на инфраструктуру и затраты на ее обслуживание. Насколько именно сократилось число обращений и сколько средств уже поступило в бюджет, Сергиенко не уточнил.