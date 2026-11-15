Фицо отверг ультиматум Мерца в вопросе финансирования Украины

Ранее Мерц в письме председателю Европейского совета Антониу Коште пригрозил заблокировать семилетний бюджет ЕС на 2028–2034 гг., если все страны-члены без исключения не возьмут на себя обязательства по покрытию бюджетного дефицита Украины, который в следующем году оценивается в 70 млрд евро. Берлин, являющийся крупнейшим донором бюджета ЕС, использует этот финансовый рычаг, чтобы обеспечить поддержку Киева в 2027 г. и далее.