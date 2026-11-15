Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,301-0,93%AVAN544+0,55%BISVP10,77-0,37%IMOEX2 509,67-0,07%RTSI962,37-0,07%RGBI112,07+0,12%RGBITR780,49+0,21%
Главная / Политика /

Фицо отверг ультиматум Мерца в вопросе финансирования Украины

Антон Потоков
ТАСС
ТАСС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отверг ультиматум канцлера Германии Фридриха Мерца, потребовавшего от всех стран ЕС участвовать в финансировании Украины, и заявил, что Словакия не выделит на эти цели ни цента. Об этом он написал в соцсети X.

«Четкое "нет" войне и военным займам. Четкое "да" миру! Европа наконец начинает говорить о мире. Словакия будет поддерживать мирные переговоры, а не дальнейшее финансирование войны. Мы продолжим предоставлять гуманитарную помощь Украине, но ни единого цента на оружие и убийства», – заявил Фицо.

Ранее он назвал требования Мерца «типичным шантажом» и указал, что Словакия обладает теми же правами вето в ЕС, что и Германия. «Ни цента, что касается кредита или подарка для Украины, точка», – подчеркнул словацкий премьер.

Читайте также:Фицо вспомнил, как Мерц кричал на него из-за блокировки санкций против России

Ранее Мерц в письме председателю Европейского совета Антониу Коште пригрозил заблокировать семилетний бюджет ЕС на 2028–2034 гг., если все страны-члены без исключения не возьмут на себя обязательства по покрытию бюджетного дефицита Украины, который в следующем году оценивается в 70 млрд евро. Берлин, являющийся крупнейшим донором бюджета ЕС, использует этот финансовый рычаг, чтобы обеспечить поддержку Киева в 2027 г. и далее.

Помимо Словакии, против дополнительного финансирования Украины выступили Венгрия, Болгария и Чехия. Премьер Чехии Андрей Бабиш также назвал неприемлемой увязку помощи Киеву с переговорами о долгосрочном бюджете ЕС и призвал назначить представителя ЕС для участия в переговорах по урегулированию конфликта, чтобы не оставлять эту задачу исключительно Соединенным Штатам.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь