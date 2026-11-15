Фицо отверг ультиматум Мерца в вопросе финансирования Украины
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отверг ультиматум канцлера Германии Фридриха Мерца, потребовавшего от всех стран ЕС участвовать в финансировании Украины, и заявил, что Словакия не выделит на эти цели ни цента. Об этом он написал в соцсети X.
«Четкое "нет" войне и военным займам. Четкое "да" миру! Европа наконец начинает говорить о мире. Словакия будет поддерживать мирные переговоры, а не дальнейшее финансирование войны. Мы продолжим предоставлять гуманитарную помощь Украине, но ни единого цента на оружие и убийства», – заявил Фицо.
Ранее он назвал требования Мерца «типичным шантажом» и указал, что Словакия обладает теми же правами вето в ЕС, что и Германия. «Ни цента, что касается кредита или подарка для Украины, точка», – подчеркнул словацкий премьер.
Ранее Мерц в письме председателю Европейского совета Антониу Коште пригрозил заблокировать семилетний бюджет ЕС на 2028–2034 гг., если все страны-члены без исключения не возьмут на себя обязательства по покрытию бюджетного дефицита Украины, который в следующем году оценивается в 70 млрд евро. Берлин, являющийся крупнейшим донором бюджета ЕС, использует этот финансовый рычаг, чтобы обеспечить поддержку Киева в 2027 г. и далее.
Помимо Словакии, против дополнительного финансирования Украины выступили Венгрия, Болгария и Чехия. Премьер Чехии Андрей Бабиш также назвал неприемлемой увязку помощи Киеву с переговорами о долгосрочном бюджете ЕС и призвал назначить представителя ЕС для участия в переговорах по урегулированию конфликта, чтобы не оставлять эту задачу исключительно Соединенным Штатам.