Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,301-0,93%AVAN544+0,55%BISVP10,77-0,37%IMOEX2 509,67-0,07%RTSI962,37-0,07%RGBI112,07+0,12%RGBITR780,49+0,21%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Постпред России пригрозил ответом в случае возобновления ядерных испытаний в США

По словам Ульянова, Москва придерживается моратория на подобные действия
Анна Суслова
РИА Новости
РИА Новости

Если какие-либо государства проведут ядерные испытания, Россия должна будет предпринять ответные действия. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Как заявлял президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, в случае если США либо другие государства проведут ядерные испытания, то и наша страна тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия», – сказал он.

Ульянов добавил, что полностью отрицать возможное возобновление ядерных испытаний нельзя, однако если ядерные державы отнесутся к этому ответственно, таких действий удастся избежать. Он обратил внимание на важность соблюдения национальных мораториев на ядерные испытания и подчеркнул, что Россия придерживается данной позиции.   

Читайте также:США провели тестовый запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

Ульянов также отметил, что «США, как у них это часто бывает, доказательствами себя не обременяют» касательно обвинений России и Китая в проведении ядерных испытаний.

15 октября постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Россия вынуждена готовить военный ответ на учения НАТО по отработке применения ядерного оружия, которые проходят в непосредственной близости от российских границ. Так он отреагировал на ежегодные учения НАТО Steadfast Noon, участие в которых приняли военнослужащие 17 стран.  

10 ноября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп намерен провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая для обсуждения вопросов, связанных с ядерным оружием, на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Читайте также:The Times: три британские атомные подлодки вышли в море
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте