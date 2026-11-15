Постпред России пригрозил ответом в случае возобновления ядерных испытаний в США

Постпред России пригрозил ответом в случае возобновления ядерных испытаний в СШАПо словам Ульянова, Москва придерживается моратория на подобные действия
Если какие-либо государства проведут ядерные испытания, Россия должна будет предпринять ответные действия. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Как заявлял президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, в случае если США либо другие государства проведут ядерные испытания, то и наша страна тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия», – сказал он.
Ульянов добавил, что полностью отрицать возможное возобновление ядерных испытаний нельзя, однако если ядерные державы отнесутся к этому ответственно, таких действий удастся избежать. Он обратил внимание на важность соблюдения национальных мораториев на ядерные испытания и подчеркнул, что Россия придерживается данной позиции.
Ульянов также отметил, что «США, как у них это часто бывает, доказательствами себя не обременяют» касательно обвинений России и Китая в проведении ядерных испытаний.
15 октября постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Россия вынуждена готовить военный ответ на учения НАТО по отработке применения ядерного оружия, которые проходят в непосредственной близости от российских границ. Так он отреагировал на ежегодные учения НАТО Steadfast Noon, участие в которых приняли военнослужащие 17 стран.
10 ноября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп намерен провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая для обсуждения вопросов, связанных с ядерным оружием, на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.