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В МВД объяснили правила использования умных очков в общественных местах

Ася Султанова
Panos Sakalakis / Unsplash
Panos Sakalakis / Unsplash

В МВД разъяснили, как закон регулирует использование умных очков. Об этом сообщает «Вестник киберполиции России».

Как отмечают в МВД, умные очки, оснащенные камерой, микрофоном и искусственным интеллектом, менее заметны, чем смартфон, поэтому окружающие часто не догадываются, что попадают в кадр. Это создает риски для приватности. Съемка в общественном месте допустима, если человек является частью общего плана. Если же конкретный человек – главный объект кадра, публикация записи без его согласия запрещена: он вправе требовать удаления ролика и компенсации морального ущерба. Съемка в примерочных, раздевалках и местах, где люди ожидают приватности, – уголовное преступление.

Отключение или перекрытие индикатора записи переводит очки в категорию скрытых средств съемки. Это также уголовно наказуемо. Пользователям стоит соблюдать простые правила: не модифицировать устройство, предупреждать собеседников о записи и не вести съемку там, где обсуждаются конфиденциальные сведения.

26 октября депутат польского сейма Ярослав Сахайко подвергся критике из-за использования умных очков китайской компании Even Realities во время парламентских выступлений. Бывший сотрудник польской разведки Роберт Хеда призвал запретить подобные устройства в сейме из-за возможных рисков для информационной безопасности. Опасения связаны с возможностью сбора и передачи данных через встроенные микрофоны.

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