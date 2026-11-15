В МВД объяснили правила использования умных очков в общественных местах

Как отмечают в МВД, умные очки, оснащенные камерой, микрофоном и искусственным интеллектом, менее заметны, чем смартфон, поэтому окружающие часто не догадываются, что попадают в кадр. Это создает риски для приватности. Съемка в общественном месте допустима, если человек является частью общего плана. Если же конкретный человек – главный объект кадра, публикация записи без его согласия запрещена: он вправе требовать удаления ролика и компенсации морального ущерба. Съемка в примерочных, раздевалках и местах, где люди ожидают приватности, – уголовное преступление.