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Польского депутата раскритиковали за использование китайских умных очков

Анна Виноградова
Panos Sakalakis / Unsplash
Panos Sakalakis / Unsplash

Депутат польского сейма Ярослав Сахайко подвергся критике из-за использования умных очков китайской компании Even Realities во время парламентских выступлений. Бывший сотрудник польской разведки Роберт Хеда призвал запретить подобные устройства в сейме из-за возможных рисков для информационной безопасности, сообщает Fakt.

Политик использовал очки Even Realities G2 со встроенным телесуфлером и умное кольцо R1 Smart Ring, позволяющее переключать текст выступления. Хеда назвал использование подобных устройств безответственным и заявил, что в парламенте должны действовать правила, запрещающие китайские гаджеты.

Опасения связаны с возможностью сбора и передачи данных через встроенные микрофоны. По информации Fakt, американская компания Suzu Labs ранее предупреждала о потенциальной передаче собранной информации третьим лицам.

Сам депутат объяснил, что очки помогают ему лучше готовиться к выступлениям, читать сообщения и получать уведомления. По его словам, использование современных технологий свидетельствует об уважении к избирателям.

В марте шведское издание Svenska Dagbladet выяснило, что подрядчики Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), занимающиеся обработкой данных для искусственного интеллекта, получали доступ к личным видеозаписям пользователей умных очков Ray-Ban. Среди материалов встречались изображения банковских карт, паролей и другие конфиденциальные сведения.

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