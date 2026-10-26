Польского депутата раскритиковали за использование китайских умных очков
Депутат польского сейма Ярослав Сахайко подвергся критике из-за использования умных очков китайской компании Even Realities во время парламентских выступлений. Бывший сотрудник польской разведки Роберт Хеда призвал запретить подобные устройства в сейме из-за возможных рисков для информационной безопасности, сообщает Fakt.
Политик использовал очки Even Realities G2 со встроенным телесуфлером и умное кольцо R1 Smart Ring, позволяющее переключать текст выступления. Хеда назвал использование подобных устройств безответственным и заявил, что в парламенте должны действовать правила, запрещающие китайские гаджеты.
Опасения связаны с возможностью сбора и передачи данных через встроенные микрофоны. По информации Fakt, американская компания Suzu Labs ранее предупреждала о потенциальной передаче собранной информации третьим лицам.
Сам депутат объяснил, что очки помогают ему лучше готовиться к выступлениям, читать сообщения и получать уведомления. По его словам, использование современных технологий свидетельствует об уважении к избирателям.
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