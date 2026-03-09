Война с ИИ и ботокс для верблюдов: новости, которые вы могли пропустить

Война с ИИ и ботокс для верблюдов: новости, которые вы могли пропуститьЧерез умные очки за пользователями подглядывают, а нейросети оставили банкиров без ужина
На прошедшей неделе стало известно, что Иран начал войну против ИИ, верблюдов подсадили на ботокс, подрядчики видят видео с умных очков, опубликован лайфхак, как заставить миллиардера подарить Rolex, жаба выгнала инвесторов из Берлина, ИИ оставил банкиров без ужина, испанца не смогли наказать за пьянство на работе, новая Windows выйдет в октябре, криптобиржа впервые получила доступ к ФРС, у инвесторов бум инвестиций в космос.
Зачем Иран бьет по «облакам»
Серверы Amazon упали на следующий день после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Компания сначала расплывчато заявила, что некоторые ее дата-центры «пострадали от попадания предметов, вызвавших искры и пожар». Но в понедельник созналась, что иранские дроны повредили три дата-центра в ОАЭ и Бахрейне.
Иран не зря целится в серверы. Армия США и союзников все чаще используют облачный ИИ в операциях, а применяемый ими сейчас Anthropic Claude работает как раз на мощностях Amazon Web Services. Как передает иранское агентство Fars, военные хотят выяснить роль дата-центров в поддержке военной и разведывательной деятельности противника.
Босс для тренировок
Сотрудники Uber сделали ИИ-клон своего гендиректора Дары Хосровшахи. Перед тем как идти к живому человеку «на ковер», они репетируют свою речь или презентацию перед его ИИ-двойником. Электронный босс знает, как «кожаный» отреагирует на ту или иную формулировку, где задаст вопросы и на что обратит особое внимание. Репетировать с ИИ-боссом можно сколько угодно раз, оттачивая выступление. Сам Хосровшахи доволен, признался он в подкасте The Diary of a CEO: теперь у него к сотрудникам возникает куда меньше претензий.
Верблюдов подсадили на ботокс
Скандалы с ботоксом, оказывается, черта не только человеческих бьюти-тусовок. В Омане с конкурса красоты верблюдов было дисквалифицировано два десятка животных после того, как ветеринары заметили следы косметических процедур. Заводчики решили увеличить губы верблюдов с помощью ботокса, увеличить горб с помощью силикона и использовать миорелаксанты для смягчения морды.
Разведение верблюдов – это многомиллионная индустрия, прибыль заводчиков вполне оправдывает работу косметологов, и периодически они поддаются искушению. В 2021 г. в Саудовской Аравии по тем же причинам было дисквалифицировано 40 верблюдов. А фигурантов нынешнего скандала уже окрестили в интернете Camel Kardashians.
Мэру Берлина подложили жабу
Из-за жабы немецкий завод переехал в другой город. Газета Der Tagesspiegel рассказывает, как консорциум инвесторов решил построить первый европейский завод по производству дешевых и экологичных натрий-ионных батарей в берлинском бизнес-парке CleanTech Marzahn. Но в тех местах обнаружили строго охраняемый вид, зеленую жабу (Bufotes viridis). Экологи настояли на том, чтобы стройку отменить, а окружающий площадку забор снести, чтобы не мешать передвижению земноводных.
В итоге проект стоимостью от 93 млн евро переехал в Баварию, в город Лихтенфельс. Производство батарей начнется в конце этого года, будет создано 120 новых рабочих мест. Это должно сильно раздражать мэра Берлина Кая Вегнера, который восхваляет город как центр инноваций и конкурента не менее инновационной Баварии.
ИИ оставил сотрудников без ужина...
В финансовом мире считается хорошим тоном бесплатно кормить своих сотрудников, если те задерживаются в офисе допоздна, или выдавать им дополнительные деньги на еду. Финансовый инфлюенсер Litquidity собрал статистику: самый щедрым оказался американский бутик-банк Centerview Partners, который дает $60 на ужин, а самым скупым – лондонское отделение Deutsche Bank с 19 фунтами ($24).
UBS дает $30, но недавно поползли слухи, что банк откажется от этой традиции. Руководство якобы заявило, что ИИ настолько повысили производительность труда, что его младшие сотрудники должны уходить домой, как только кончается рабочий день. Поднялась шумиха: это был бы первый случай, когда ИИ воспользовались как предлогом сокращения общепринятых корпоративных льгот. UBS опроверг слухи. Но в этом году банк должен сократить расходы на персонал на $1,1 млрд. Если не сэкономить на деньгах на ужин, то придется, видимо, сокращать рабочие места.
...и без работы
Джек Дорси, когда-то основавший Twitter, увольняет 40% сотрудников своего нового бизнеса, компании Block. Он честно объяснил в своем блоге, что заменил их ИИ. Это похоже на правду: Fortune утверждает, что 37% компаний планируют заменить начинающих специалистов ИИ. Но не все верят Дорси. Штат Block еще со времен пандемии чересчур раздут, акции упали с пика на 80%, а ИИ – удобный предлог для сокращений, считает автор бизнес-книг и директор Ritholtz Wealth Management Бен Карлсон.
Как выпить на работе и получить 47 000 евро
В Испании сотрудника уволили за алкоголь, а он отсудил 47 000 евро. Мужчина вызвал подозрения у начальства необычным поведением на работе. Компания наняла частного детектива, и тот доложил: сотрудник регулярно выпивает, как-то на обед он употребил три литра пива. Сотрудник занимался монтажом электрооборудования и ездил на вызовы на машине, поэтому компания уволила его с формулировкой, что он подвергает опасности окружающих и бизнес. В ответ тот подал иск. Высокий суд Мурсии постановил, что наказание было слишком суровым.
Суд предложил компании два варианта: либо восстановить мужчину в должности, либо заплатить ему 47 000 евро компенсации. Его аргументы таковы: обед не считается рабочим временем, а компания не доказала, что выпивка влияла на производительность труда сотрудника или что другие люди подвергались опасности (в Испании допустимый уровень алкоголя в крови водителя 0,5 промилле). Еще одним важным фактором было то, что испанские законы разрешают увольнять только за систематическое пьянство. Наблюдения детектива посчитали единичными эпизодами.
Как выудить подарок у миллиардера
Пользователь Х Кевин Сюй разослал приглашение на свою свадьбу всем без исключения миллиардерам из списка Forbes. Он и не рассчитывал, что кто-то приедет. Цель была иной. Вряд ли кто-то из адресатов прочитал его письмо, вместо них это сделали ассистенты. Действуя по протоколу, они ответили вежливым отказом, а некоторые еще и присовокупили подарок в виде извинения. В итоге Сюй получил часы Rolex, чемодан Rimowa и 47 полотенец с монограммами, вполне отбив затраты на рассылку приглашений. Свою роль могло сыграть то, что Сюй позиционирует себя не как обычного человека, а как основателя стартапа по ИИ-трейдингу и инвестора с капиталом более $10 млн, то есть человека, близкого к тусовке богачей.
Дорогое средство для подглядывания
За пользователями умных очков Ray-Ban постоянно подглядывают. Шведский таблоид Svenska Dagbladet выпустил расследование: «Кто еще кроме вас видит видео, которое снимают эти очки». Журналисты поговорили с подрядчиками Meta
Они видят и очень личные сцены, например, обнаженного пользователя в зеркале, и важную информацию вроде данных счетов, банковских карт, введения паролей. Теоретически ИИ должен размывать лица и обнаженные участки тела, но он не всегда справляется с задачей. Пользовательское соглашение устроено так, что владельцы очков не могут отказаться от просмотра видео «кожаными» сотрудниками Meta и ее подрядчиков.
Криптобиржа устранила посредников
Криптобиржа Kraken стала первой в истории криптокомпанией, получившей «мастер-счет» (master account) в ФРС. Это значит, что теперь она напрямую может принимать и отправлять доллары через платежную инфраструктуру федрезерва. Раньше ей нужен был для этого банк-посредник. Для биржи это плюс: нет комиссий, нет риска блокировки счета или банкротства посредника, ведь доллары хранятся в ФРС, а не на балансе банка. А для всего крипторынка это важный момент его признания финансовыми властями.
Инвесторы хотят убраться в космос
Космические стартапы привлекли в 2025 г. рекордное количество инвестиций. Как подсчитал Crunchbase, в прошлом году состоялся 261 раунд финансирования на общую сумму в $12,8 млрд, а в этом году инвесторы уже успели вложить в космос $2,1 млрд в 37 сделках. Прежний рекорд был установлен в 2021 г., когда космос привлек более $10 млрд.
Крупнейшие сделки за прошлый год – разработчик многоразовых ракет Stoke Space в октябре собрал $860 млн, а Axiom Space, которая разрабатывает преемника Международной космической станции, в феврале получила от инвесторов $350 млн.