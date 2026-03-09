Война с ИИ и ботокс для верблюдов: новости, которые вы могли пропустить

Пользователь Х Кевин Сюй разослал приглашение на свою свадьбу всем без исключения миллиардерам из списка Forbes. Он и не рассчитывал, что кто-то приедет. Цель была иной. Вряд ли кто-то из адресатов прочитал его письмо, вместо них это сделали ассистенты. Действуя по протоколу, они ответили вежливым отказом, а некоторые еще и присовокупили подарок в виде извинения. В итоге Сюй получил часы Rolex, чемодан Rimowa и 47 полотенец с монограммами, вполне отбив затраты на рассылку приглашений. Свою роль могло сыграть то, что Сюй позиционирует себя не как обычного человека, а как основателя стартапа по ИИ-трейдингу и инвестора с капиталом более $10 млн, то есть человека, близкого к тусовке богачей.