Безжалостный интеллект: как нейросети отбирают рабочие места

Видимо, бюрократии в компании очень много: в январе было уволено еще 16 000 человек, и снова Amazon ссылался не на ИИ, а на улучшение корпоративной культуры. Причины увольнения не очень интересовали журналистов, СМИ обсуждали другое: как некрасиво фирма провела сокращения. Кто-то из ее менеджеров промахнулся кнопкой и разослал всем получателям корпоративной почты черновик письма о грядущих увольнениях в США, Канаде и Коста-Рике. Это стало шоком для сотрудников. На следующий день Amazon пришлось официально подтвердить, что тысячи людей действительно скоро получат расчет.