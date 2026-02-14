Газета
Главная / Менеджмент /

Безжалостный интеллект: как нейросети отбирают рабочие места

Компании увольняют тысячи сотрудников, но это может быть уловкой
Антон Осипов
Egor Komarov / Unsplash
Egor Komarov / Unsplash

Благодаря внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в 2025 г. Сбербанк сократил 20% персонала. Об этом рассказал председатель его правления Герман Греф на Первом международном конгрессе государственного управления. Вытеснение людей нейросетями – общемировой тренд: из 1,17 млн сотрудников, уволенных в прошлом году в США, 55 000 лишились работы именно из-за ИИ, подсчитала консалтинговая фирма Challenger, Gray & Christmas. Правда, среди экспертов есть скептики, которые полагают, что новые технологии – лишь удобный предлог для уменьшения штата.

Электронные выгоняют кожаных

Рекрутинговое онлайн-агентство Salesforce одним из первых в прошлом году заявило о том, что сокращает расходы на персонал с помощью ИИ. В феврале оно уволило 1750 сотрудников (около 8,5%) и закрыло несколько офисов. Примеру последовала компания по кибербезопасности CrowdStrike, в мае решившая заменить нейросетями 500 сотрудников (5%).

Из 9000 сотрудников службы поддержки компания Salesforce уволила в сентябре сразу 4000. Их заменил ИИ, признался гендиректор компании Марк Бениофф. Несколькими месяцами ранее он уверял, что нейросети делают уже 50% работы. Бениофф попытался подбодрить своих работников, заявив, что развитие ИИ создает новые рабочие места – кто-то же должен продавать новые решения и заниматься их поддержкой. Но утешение получилось так себе: гендиректор упомянул о тысяче с лишним новых рабочих мест, а затем уволил в несколько раз больше.

Microsoft сократила 15 000 рабочих мест в прошлом году. Правда, там заверили, что в США численность штата почти не изменилась. Корпорация не уточнила, сколько людей лишились работы из-за ИИ, но как минимум в одном случае виноват точно он, причем Microsoft действовала с особым цинизмом. Несколько лет назад компания поглотила разработчика игр King (самый известный продукт – Candy Crush). Ее сотрудникам дали задание разработать ИИ-инструменты, которые освободят их от рутинных задач. Как только это было сделано, 200 человек уволили.

Amazon меняет показания

Гендиректор Amazon Энди Джесси еще в июне предупредил, что сократит штат благодаря внедрению ИИ, слегка подсластив пилюлю: «Нам потребуется меньше людей для выполнения одних задач и больше людей для других видов работ». Слово не разошлось с делом. В октябре Amazon дал расчет 14 000 сотрудникам. В официальном заявлении он прямо сослался на ИИ: «Кто-то может спросить, почему мы сокращаем персонал, если дела у компании идут хорошо <...> Мир быстро меняется. ИИ – самая трансформирующая его технология, которую мы видели со времени интернета, и она позволяет внедрять инновации быстрее, чем когда-либо прежде».

Но вскоре компания резко изменила риторику. В конце октября Джесси заявил, что сокращение штата не связано ни с автоматизацией, ни с экономией средств. Настоящая цель – улучшение корпоративной культуры: Amazon становится менее забюрократизированной, сокращает уровни управления и увеличивает ответственность оставшихся сотрудников.

Видимо, бюрократии в компании очень много: в январе было уволено еще 16 000 человек, и снова Amazon ссылался не на ИИ, а на улучшение корпоративной культуры. Причины увольнения не очень интересовали журналистов, СМИ обсуждали другое: как некрасиво фирма провела сокращения. Кто-то из ее менеджеров промахнулся кнопкой и разослал всем получателям корпоративной почты черновик письма о грядущих увольнениях в США, Канаде и Коста-Рике. Это стало шоком для сотрудников. На следующий день Amazon пришлось официально подтвердить, что тысячи людей действительно скоро получат расчет.

Многие компании уверяют, что ИИ не повлияет на статистику безработицы. Так, гендиректор IBM Арвинд Кришна в мае рассказал, что нейросети заменили несколько сотен сотрудников отдела кадров. Но компания наняла куда больше новых программистов, продавцов и маркетологов. В декабре IBM объявила о сокращении 1% персонала по всему миру с той же оговоркой: в США численность ее штата не особо изменится благодаря появлению новых рабочих мест, связанных с ИИ.

Опасность нейросетей не только в том, что они провоцируют массовые сокращения. Но они еще и замедляют наем. Яркий пример – сервис онлайн-платежей и кредитования Klarna, утверждающий, что не уволил ни одного сотрудника, чтобы заменить его ИИ. Зато благодаря искусственному интеллекту он фактически прекратил брать новый персонал в 2023–2024 гг., за счет естественной убыли штат уменьшился на 40%.

Обыкновенная уловка

Компании могут использовать искусственный интеллект как «козла отпущения», чтобы оправдать непопулярные массовые сокращения, считает ряд опрошенных CNBC экспертов. С одной стороны, сослаться на нейросети проще, чем признать сложности с бизнесом. С другой – упоминание ИИ создает компании имидж инновационной.

Этот вывод косвенно подтвердила ФРС Нью-Йорка: в сентябрьском отчете ее экономисты утверждают, что не увидели сокращения рабочих мест из-за ИИ. А исследовательский центр The Budget Lab Йельского университета (организация признана нежелательной на территории РФ) проверил, изменилась ли структура занятости с 2022 г., когда появился ChatGPT. Выяснилось, что компаниям требуются работники разных профессий примерно в тех же пропорциях, что и раньше. Влияние автоматизации вообще преувеличено, уверяют исследователи. Например, внедрение интернета тоже вызвало огромную панику среди наемных работников. Но с 1996 по 2002 г. только 7% сотрудников вынуждены были сменить профессию из-за изменения структуры рынка труда.

Harvard Business Review опубликовал результаты декабрьского опроса 1006 руководителей. Вывод: нейросеть может оказаться реальной причиной ряда увольнений. Но даже в этом случае чаще всего «электронный» работник де-факто не начинает выполнять всю работу за «кожаного» сотрудника. Этому может быть два объяснения. Первое – ИИ выглядит хорошим поводом для сокращений. Второе – компании слишком верят в процесс, а потом обнаруживают, что искусственный разум не в силах заменить настоящего человека.

Например, та же Klarna в августе признала, что гонка за уменьшением затрат привела к снижению качества ее работы. Теперь она инвестирует в поддержку человеческих ресурсов, наняв около 20 сотрудников в отдел обслуживания клиентов, потому что ИИ оказался просто не в состоянии справиться с этой работой.

