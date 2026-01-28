Российские компании все чаще нанимают специалистов по ИИ

Количество вакансий для ML-инженеров (занимаются разработкой алгоритмов для машинного обучения) выросло со 135 в 2024 г. до 396 в 2025 г., вакансий для AI-инженеров (занимаются обработкой естественного языка и созданием ИИ-систем) – со 164 до 290, промпт-инженеров (специалисты по формулированию сложных текстовых запросов для ИИ) – со 129 до 277, нейрокреаторов (AI-художников, AI-иллюстраторов, AI-дизайнеров) – с 205 до 310. В то же время количество вакансий для AI-тренеров выросло за 2025 г. всего на четыре позиции до 707 с 703 в 2024 г. Вакансий архитекторов AI-решений и ИИ-фасилитаторов (специалисты, которые помогают персоналу научиться применять нейросети в работе) за 2025 г. было опубликовано около 30.