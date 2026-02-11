Газета
Сбербанк уволил 20% сотрудников из-за внедрения ИИ

Анна Бойцова

Сбербанк в 2025 г. сократил 20% сотрудников в связи с внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил председатель правления банка Герман Греф на Первом международном конгрессе государственного управления.

Сокращения и проигранная конкуренция с ИИ стали шоком внутри компании, признался он. «Сегодня рано, а завтра будет поздно. Мы не заметим этого фазового перехода, когда он случится. А потом бах – и уже случилось. И все, ты на задворках», – отметил Греф.

Глава «Сбера» добавил, что внедрение ИИ требует полной трансформации процессов, но отдавать ему бразды правления пока точно нельзя.

«ИИ – это та технология, которая поменяет все и везде, но степень ее зрелости пока на начальном уровне ее развития. Конечно, в госуправлении сегодня говорить о замене человека совсем рано», – сказал он.

Греф привел в пример практику Объединенных Арабских Эмиратов, где с января госуслуги оказываются полностью в автоматизированном режиме. «Не все готово, но они близки. Это колоссальный прорыв», – заключил банкир.

10 февраля вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко рассказал, что в России обсуждается возможность внедрения технологий искусственного интеллекта в систему государственного управления. Он также подвел итоги цифровизации ведомств за 2025 г.: все министерства и ведомства реализовали собственные программы цифровой трансформации – всего запустили 61 ИТ-программу.

