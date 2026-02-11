Сбербанк уволил 20% сотрудников из-за внедрения ИИ

Сокращения и проигранная конкуренция с ИИ стали шоком внутри компании, признался он. «Сегодня рано, а завтра будет поздно. Мы не заметим этого фазового перехода, когда он случится. А потом бах – и уже случилось. И все, ты на задворках», – отметил Греф.