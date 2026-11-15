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Главная / Общество /

Модель ЕГЭ по профильной математике и информатике не изменится в 2027 году

Анна Суслова

По итогам общественно-профессионального обсуждения спецификаций и демоверсий ЕГЭ-2027 по профильной математике и информатике было решено сохранить модели экзаменов 2026 г. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.

Решение принято с учетом поступивших предложений и замечаний.

Также в ноябре планируется опубликовать для общественно-профессионального обсуждения модель будущего Единого государственного экзамена на 2028 г. Это необходимо для того, чтобы учителя и выпускники могли заранее ознакомиться с корректировками в экзамене и более эффективно к нему подготовиться.

13 ноября Рособрнадзор сообщил, что с 2027 г. планируется полностью перевести проведение ЕГЭ на отечественное программное обеспечение для обеспечения его технологичности. С 2028 г. практически все вопросы, связанные с экзаменом, можно будет решать через портал «Госуслуги».

27 октября Рособрнадзор предложил оставить максимальное время на выполнение заданий ЕГЭ в 2027 г. на уровне 2026 г. Самыми продолжительными экзаменами останутся биология, информатика, литература, профильная математика и физика (3 часа 55 минут).

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