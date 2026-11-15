Модель ЕГЭ по профильной математике и информатике не изменится в 2027 году

Также в ноябре планируется опубликовать для общественно-профессионального обсуждения модель будущего Единого государственного экзамена на 2028 г. Это необходимо для того, чтобы учителя и выпускники могли заранее ознакомиться с корректировками в экзамене и более эффективно к нему подготовиться.