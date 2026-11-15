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Главная / Общество /

В России маткапитал с февраля 2027 года составит более 1 млн рублей

Ася Султанова

С февраля 2027 г. материнский капитал на второго ребенка впервые превысит 1 млн руб. за всю историю программы. Об этом ТАСС рассказала председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

Депутат сообщила, что в феврале 2027 г. более четырех десятков видов социальных выплат будут проиндексированы на 6,8%, включая материнский семейный капитал. По ее словам, с 1 февраля следующего года выплата на первого ребенка увеличится по сравнению с 2026 г. на 49 500 руб. и составит 778 488,59 руб., а сумма на второго ребенка вырастет до 1 028 743,71 руб., впервые за время действия программы превысив 1 млн руб. Кавшар добавила, что общее число получателей маткапитала в следующем году составит порядка 1,9 млн семей.

В 2026 г. маткапитал на первого ребенка составляет около 729 000 руб., доплата за второго – 234 000 руб. Если же на первого выплату не оформляли, сумма за второго сразу составит 963 000 руб.

30 сентября правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027–2029 гг. Объем так называемого детского бюджета на три года превысит 10 трлн руб. 

Первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова сообщила, что единое пособие на детей с 1 января 2027 г. автоматически проиндексируется на 6,8%. С 1 апреля 2027 г. при назначении единого пособия на детей будут учитывать обороты по банковским счетам. 

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