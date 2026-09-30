«Детский бюджет» на три года превысит 10 трлн рублей
Объем «детского бюджета» на ближайшие три года в России превысит 10 трлн руб. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. Расходы заложены в проект закона о федеральном бюджете на 2027 г. и плановые 2028-2029 гг.
Выплаты детских пособий и материнского капитала продолжатся. При этом маткапитал будет индексироваться по уровню фактической инфляции, а выплаты в виде возврата части уплаченного налога на доходы физических лиц будут получать семьи с двумя и более детьми.
В 2027 г. также планируется увеличить максимальную сумму пособий по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Всего на выплату пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2027 г. планируется направить 1,6 трлн руб.
На развитие образовательной инфраструктуры предусмотрено более 100 млрд руб. К 2030 г. планируется построить 150 школ. Еще 201,4 млрд руб. направят на капитальный ремонт школ, около 73,4 млрд руб. – на ремонт и строительство детских садов.
30 сентября правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект закона о федеральном бюджете на 2027 г. и плановые 2028-2029 гг. При формировании бюджета кабмин придерживался трех основных приоритетов: выполнение социальных обязательств, таких как поддержка семей, развитие здравоохранения и образования; обеспечение обороны и безопасности страны и социальной помощи участникам спецоперации и их близким; достижение национальных целей через финансирование нацпроектов.