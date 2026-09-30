«Детский бюджет» на три года превысит 10 трлн рублей

В 2027 г. также планируется увеличить максимальную сумму пособий по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Всего на выплату пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2027 г. планируется направить 1,6 трлн руб.