Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на следующую трехлетку

Для ресурсного обеспечения приоритетов бюджета Минфин подготовил ряд налоговых новаций, говорил на заседании министр финансов Антон Силуанов. Вместе с бюджетом правительство внесло проект поправок в налоговый кодекс. Они предполагают среди прочего обложение пассивных доходов граждан НДФЛ по шкале от 13 до 22% (сейчас по ней облагаются только трудовые доходы. – «Ведомости»), обязанность для паевых инвестиционных фондов (ПИФ) платить налог на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%, а также введение для отдельных добывающих организаций налога на природную ренту по ставке 20–30% на дополнительный доход в зависимости от вида деятельности.