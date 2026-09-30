Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на следующую трехлетку

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на следующую трехлеткуРасходы превысят доходы на 5,5 трлн рублей
Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект закона о федеральном бюджете на 2027 г. и плановые 2028-2029 гг. Об этом говорится в сообщении кабмина.
В будущем году доходы прогнозируются на уровне 43,3 трлн руб. В 2028 г. они составят 45,8 трлн, в 2029 г. – 48,6 трлн руб. Расходы, согласно проекту, в 2027 г. достигнут 48,8 трлн руб. На 2028 и 2029 гг они определены на уровне 50,9 трлн и 53,9 трлн руб. соответственно, сообщили в кабмине. Таким образом, дефицит бюджета в следующем году составит 5,5 трлн руб. или 2,2% от запланированного ВВП.
В 2027 г. на здравоохранение планируется направить более 7 трлн руб. (1,8 трлн предусмотрено в федеральном бюджете и еще 5,2 трлн) – по линии бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования), говорится в сообщении. Еще 10 трлн в течение 2027-2029 гг. будет потрачено на так называемый «детский» бюджет, который включает непосредственные выплаты на детей и поддержку семей с детьми.
На образование предусмотрены траты в 100 млрд руб. На эти средства планируется построить 150 новых школ к 2030 г, сообщили в правительстве. На капитальный ремонт общеобразовательных учебных заведений будет направлено еще 201,4 млрд руб. На ремонт и строительство детских садов – около 73,4 млрд руб.
Страховые пенсии в 2027 г. вырастут дважды: с 1 февраля 2027 г. на 6,8%, с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3%. Средний размер пенсии по старости на конец 2027 г. составит 29 904 руб.
Прожиточный минимум в будущем году увеличится на размер инфляции (6,8%) и составит 20 227 руб. на душу населения. Величина МРОТ составит 28 935 руб.
Правительство при формировании бюджета по-прежнему придерживается трех основных приоритетов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 24 сентября. Первый и ключевой – выполнение социальных обязательств (поддержка семей, развитие здравоохранения и системы образования). Второй – обеспечение обороны и безопасности страны и социальная помощь участникам спецоперации и их близким. Завершающее ключевое направление – достижение национальных целей через финансирование нацпроектов, заключил Мишустин.
Для ресурсного обеспечения приоритетов бюджета Минфин подготовил ряд налоговых новаций, говорил на заседании министр финансов Антон Силуанов. Вместе с бюджетом правительство внесло проект поправок в налоговый кодекс. Они предполагают среди прочего обложение пассивных доходов граждан НДФЛ по шкале от 13 до 22% (сейчас по ней облагаются только трудовые доходы. – «Ведомости»), обязанность для паевых инвестиционных фондов (ПИФ) платить налог на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%, а также введение для отдельных добывающих организаций налога на природную ренту по ставке 20–30% на дополнительный доход в зависимости от вида деятельности.