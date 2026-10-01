Маткапитал на первого ребенка увеличат до 778 500 рублей в 2027 году
Размер материнского капитала на первого ребенка в 2027 г. увеличат до 778 500 руб. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
Котяков также рассказал, как в следующем году изменятся другие выплаты семьям и работающим россиянам:
максимальное пособие по беременности и родам превысит 1,1 млн руб.;
единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 30 400 руб.;
маткапитал на второго ребенка превысит 1 млн руб., если семья ранее не получала выплату на первенца;
максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком для работающих граждан составит более 95 500 руб.;
максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже от восьми лет увеличится с 207 600 руб. в 2026 г. почти до 239 000 руб. в месяц в 2027 г.
30 сентября правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027–2029 гг. Объем так называемого детского бюджета на три года превысит 10 трлн руб. В нем предусмотрены выплаты материнского капитала и его индексация по фактической инфляции.
В июле депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») оценивал возможный размер маткапитала на первого ребенка в 2027 г. примерно в 767 000 руб. Тогда расчет исходил из прогнозной индексации примерно на 5,2%.
С 1 февраля 2026 г. маткапитал проиндексировали на 5,6%. После повышения выплата на первого ребенка достигла примерно 728 900 руб., а при рождении второго ребенка семье, которая уже получила сертификат на первого, полагается доплата около 234 300 руб.