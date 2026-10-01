Маткапитал на первого ребенка увеличат до 778 500 рублей в 2027 году

маткапитал на второго ребенка превысит 1 млн руб., если семья ранее не получала выплату на первенца;

максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком для работающих граждан составит более 95 500 руб.;

максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже от восьми лет увеличится с 207 600 руб. в 2026 г. почти до 239 000 руб. в месяц в 2027 г.