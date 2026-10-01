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Маткапитал на первого ребенка увеличат до 778 500 рублей в 2027 году

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Размер материнского капитала на первого ребенка в 2027 г. увеличат до 778 500 руб. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Котяков также рассказал, как в следующем году изменятся другие выплаты семьям и работающим россиянам:

  • максимальное пособие по беременности и родам превысит 1,1 млн руб.;

  • единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 30 400 руб.;

  • маткапитал на второго ребенка превысит 1 млн руб., если семья ранее не получала выплату на первенца;

  • максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком для работающих граждан составит более 95 500 руб.;

  • максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже от восьми лет увеличится с 207 600 руб. в 2026 г. почти до 239 000 руб. в месяц в 2027 г.

30 сентября правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027–2029 гг. Объем так называемого детского бюджета на три года превысит 10 трлн руб. В нем предусмотрены выплаты материнского капитала и его индексация по фактической инфляции.

В июле депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») оценивал возможный размер маткапитала на первого ребенка в 2027 г. примерно в 767 000 руб. Тогда расчет исходил из прогнозной индексации примерно на 5,2%.

С 1 февраля 2026 г. маткапитал проиндексировали на 5,6%. После повышения выплата на первого ребенка достигла примерно 728 900 руб., а при рождении второго ребенка семье, которая уже получила сертификат на первого, полагается доплата около 234 300 руб.

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