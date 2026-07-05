Размер маткапитала на первого ребенка в 2027 году может превысить 767 000 рублей

Размер материнского капитала в 2027 г. после индексации может составить около 767 000 руб. на первого ребенка и порядка 1,013 млн руб. на второго (если семья не получала выплату на первого). Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина («Единая Россия») .