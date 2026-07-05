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Размер маткапитала на первого ребенка в 2027 году может превысить 767 000 рублей

Ведомости

Размер материнского капитала в 2027 г. после индексации может составить около 767 000 руб. на первого ребенка и порядка 1,013 млн руб. на второго (если семья не получала выплату на первого). Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина («Единая Россия») .

По словам парламентария, прогнозный коэффициент индексации составит около 5,2%. Семьи, уже получившие сертификат на первого ребенка, при рождении второго смогут рассчитывать на доплату примерно в 247 000 руб. Точный размер выплат будет определен правительством после подведения итогов инфляции за 2026 г. .

В 2026 г. размер материнского капитала составляет 728 921,9 руб. на первого ребенка и 963 243,17 руб. на второго (при условии, что право на выплату ранее не возникало). Индексация проводится ежегодно с 1 февраля по фактическому уровню инфляции за предыдущий год.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 г. и продлена до конца 2030 г. Самым востребованным направлением использования средств остается улучшение жилищных условий, включая погашение ипотечных кредитов. Средства сертификата также можно направить на образование детей, формирование накопительной пенсии и ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет.

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