Володин напомнил об индексации маткапитала с февраля

С 1 января в РФ произошла индексация страховых пенсий – по старости, инвалидности и в случае потери кормильца. Размер повышения составил 7,6%. В то же время начала действовать новая мера поддержки семей с двумя и более детьми – «семейная выплата». Воспользоваться ею смогут семьи, чей средний доход на одного члена за предшествующий год составил не более полутора региональных прожиточных минимумов.