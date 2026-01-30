Володин напомнил об индексации маткапитала с февраля
Более 40 различных выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы на 5,6%, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Так, размер материнского капитала составит 728 900 руб. на первого ребенка и 234 300 руб. – на второго. Если семья не получала сертификат на первого ребенка, то при рождении второго ей полагается 963 200 руб.
Будут проиндексированы пособия при рождении или усыновления ребенка, по уходу на ним до 1,5 лет для неработающих родителей, ежемесячные денежные выплаты женщинам со званием «Мать-героиня». Увеличатся доплаты к пенсии, выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, а также пособия по безработице.
Кроме того, будут дополнительно защищены права граждан при возврате товаров ненадлежащего качества. Потребитель сможет требовать разницу между уплаченной суммой и ценой аналогичного технически сложного товара (телевизоров, холодильников, мониторов и т. д.) на момент разрешения спора.
С 1 января в РФ произошла индексация страховых пенсий – по старости, инвалидности и в случае потери кормильца. Размер повышения составил 7,6%. В то же время начала действовать новая мера поддержки семей с двумя и более детьми – «семейная выплата». Воспользоваться ею смогут семьи, чей средний доход на одного члена за предшествующий год составил не более полутора региональных прожиточных минимумов.