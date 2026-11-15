Минобороны РФ: за ночь перехвачены и уничтожены 533 украинских беспилотника
Дежурные силы ПВО в период с 20:00 мск 14 ноября до 8:00 мск 15 ноября перехватили и уничтожили 533 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, дроны уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан и Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
В ночь на 15 ноября при атаке беспилотников на Таганрог погиб главный инженер электроподстанции, еще четыре человека получили ранения. Всего, по словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, при отражении атаки в регионе уничтожили около 50 БПЛА.
14 ноября Минобороны РФ сообщало об ударах беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры и сухогрузу в порту Черноморск, доставлявшему военное имущество для ВСУ .
13 ноября ведомство сообщило, что российские военные поразили электроподстанцию в Прилуках Черниговской области, сухогруз на переходе морем в порт Одесса и два локомотива у станции Матвеевка Запорожской области.