Минобороны РФ: за ночь перехвачены и уничтожены 533 украинских беспилотника

В ночь на 15 ноября при атаке беспилотников на Таганрог погиб главный инженер электроподстанции, еще четыре человека получили ранения. Всего, по словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, при отражении атаки в регионе уничтожили около 50 БПЛА.