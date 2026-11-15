Наследники владельца картины Ван Гога потребовали снять ее с аукциона

В 1909 г. картину приобрел Самуэль Фишер – основатель издательства S. Fischer Verlag, среди авторов которого были Томас Манн, Герман Гессе и Альфред Дёблин. После смерти Фишера в 1934 г. издательством руководил его зять Готфрид Берман Фишер. С приходом нацистов к власти положение компании ухудшилось: многим ее авторам запретили публиковаться, а само издательство разделили. Берман Фишер покинул Берлин и перебрался в Вену. В 1932 или 1933 гг. семья передала картину Ван Гога и две работы Поля Сезанна на хранение арт-дилеру Вальтеру Фейхенфельдту в амстердамскую галерею Paul Cassirer. В 1936 г. полотно продали – именно обстоятельства этой сделки стали предметом спора.