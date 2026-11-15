Наследники владельца картины Ван Гога потребовали снять ее с аукциона
Наследники немецкого издателя Самуэля Фишера потребовали от аукционного дома Sotheby's отказаться от продажи картины Винсента Ван Гога «Цветущие каштаны», оцениваемой примерно в $180 млн. Семья утверждает, что полотно было продано в 1936 г. из-за финансовых потерь, вызванных преследованиями нацистского режима, сообщает The New York Times.
Интересы наследников представляет берлинский адвокат Гуннар Шнабель. Он потребовал документально подтвердить, что сделка 1936 г. проходила на рыночных условиях и семья согласилась бы на нее независимо от прихода нацистов к власти. В противном случае, по мнению юриста, аукцион не должен состояться. Шнабель также предложил урегулировать спор в соответствии с Вашингтонскими принципами 1998 г.
В Sotheby's заявили, что изучили историю владения картиной, однако пока не обнаружили подтверждений ее вынужденной продажи. При этом аукционный дом признал обеспокоенность наследников и сообщил о намерении продолжить переговоры. Будет ли произведение снято с торгов, в заявлении не уточняется.
В 1909 г. картину приобрел Самуэль Фишер – основатель издательства S. Fischer Verlag, среди авторов которого были Томас Манн, Герман Гессе и Альфред Дёблин. После смерти Фишера в 1934 г. издательством руководил его зять Готфрид Берман Фишер. С приходом нацистов к власти положение компании ухудшилось: многим ее авторам запретили публиковаться, а само издательство разделили. Берман Фишер покинул Берлин и перебрался в Вену. В 1932 или 1933 гг. семья передала картину Ван Гога и две работы Поля Сезанна на хранение арт-дилеру Вальтеру Фейхенфельдту в амстердамскую галерею Paul Cassirer. В 1936 г. полотно продали – именно обстоятельства этой сделки стали предметом спора.
«Цветущие каштаны» войдут в число главных лотов торгов Sotheby's 18 ноября в Нью-Йорке. В состав коллекции из 12 произведений вошли работы импрессионистов, постимпрессионистов и представителей раннего фовизма, включая Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Клода Моне и Эдгара Дега.