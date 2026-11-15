Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,301-0,93%KAZT359,6+1,07%TGKN0,0040%IMOEX2 514,13+0,11%RTSI964,08+0,11%RGBI112,08+0,13%RGBITR780,55+0,22%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кушнер: в ходе переговоров по Украине появились новые идеи

Дарья Снегова

В ходе контактов по урегулированию украинского конфликта возникли «несколько новых идей», которые в настоящее время изучаются, заявил специальный посланник президента США Джаред Кушнер. По его словам, некоторые из них могут напрямую привести к прорыву, другие же могут превратиться в новые предложения, помогающие преодолеть оставшиеся разногласия.

Кушнер сообщил, что после трехсторонних переговоров и последующих консультаций с президентами России и Украины США поддерживают тесные контакты с Россией, Украиной и европейскими партнерами. Текущая задача сосредоточена на содействии прямому взаимодействию между Москвой и европейскими партнерами, а также на подготовке повестки следующего раунда трехсторонних переговоров. Он отметил, что, хотя СМИ сообщали о «максималистских позициях» и жесткой риторике обеих сторон, в ходе закрытых обсуждений обе стороны осознают необходимость «практических компромиссов» для прекращения конфликта.

10–11 ноября в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры Россия – США – Украина, посвященные украинскому урегулированию и новой архитектуре европейской безопасности.

12 ноября Путин встретился в Кремле с Уиткоффом и Кушнером; стороны договорились продолжить трехсторонний переговорный трек и совместно начать работу над новой архитектурой европейской безопасности.

После визита в Москву Уиткофф и Кушнер вылетели в Дублин для встречи с Зеленским; Кушнер заявил, что обе стороны согласились расширить следующий раунд переговоров с включением европейских партнеров.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её