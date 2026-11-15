Кушнер: в ходе переговоров по Украине появились новые идеи

Кушнер сообщил, что после трехсторонних переговоров и последующих консультаций с президентами России и Украины США поддерживают тесные контакты с Россией, Украиной и европейскими партнерами. Текущая задача сосредоточена на содействии прямому взаимодействию между Москвой и европейскими партнерами, а также на подготовке повестки следующего раунда трехсторонних переговоров. Он отметил, что, хотя СМИ сообщали о «максималистских позициях» и жесткой риторике обеих сторон, в ходе закрытых обсуждений обе стороны осознают необходимость «практических компромиссов» для прекращения конфликта.