Кушнер: в ходе переговоров по Украине появились новые идеи
В ходе контактов по урегулированию украинского конфликта возникли «несколько новых идей», которые в настоящее время изучаются, заявил специальный посланник президента США Джаред Кушнер. По его словам, некоторые из них могут напрямую привести к прорыву, другие же могут превратиться в новые предложения, помогающие преодолеть оставшиеся разногласия.
Кушнер сообщил, что после трехсторонних переговоров и последующих консультаций с президентами России и Украины США поддерживают тесные контакты с Россией, Украиной и европейскими партнерами. Текущая задача сосредоточена на содействии прямому взаимодействию между Москвой и европейскими партнерами, а также на подготовке повестки следующего раунда трехсторонних переговоров. Он отметил, что, хотя СМИ сообщали о «максималистских позициях» и жесткой риторике обеих сторон, в ходе закрытых обсуждений обе стороны осознают необходимость «практических компромиссов» для прекращения конфликта.
10–11 ноября в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры Россия – США – Украина, посвященные украинскому урегулированию и новой архитектуре европейской безопасности.
12 ноября Путин встретился в Кремле с Уиткоффом и Кушнером; стороны договорились продолжить трехсторонний переговорный трек и совместно начать работу над новой архитектурой европейской безопасности.
После визита в Москву Уиткофф и Кушнер вылетели в Дублин для встречи с Зеленским; Кушнер заявил, что обе стороны согласились расширить следующий раунд переговоров с включением европейских партнеров.