«Снаряд Можайского»: как морской офицер создал первый русский самолет

В описании тележки с колесами для разбега указано, что в воздухе она действует как «балансир или отвес». Изобретатель предполагал, что это будет предотвращать нештатные отклонения в поперечном и продольном наплавлении – подобно тому, как вес парашютиста балансирует его парашют. Но ведь при разгоне тележка еще не висит в воздухе и ничего не балансирует. Напротив, именно на нее с постоянно уменьшающейся нагрузкой давит вес самолета, и ему ничто не мешает крениться в бок не только от порыва ветра, но и от небольшой неровности взлетной полосы. Не стоит забывать, что высота самолета достигала порядка 8 м, колесная база шасси была не более 3 м, а размах крыла составлял до 24 м.