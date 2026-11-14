Армия России поразила сухогруз с военным имуществом в порту Черноморск
Армия России нанесла удары по объектам портовой инфраструктуры и морским судам, которые задействованы в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Удары нанесены с помощью беспилотников.
В порту Черноморск был поражен сухогруз, который доставлял военное имущество армии Украины. Также российские военные нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры. По данным Минобороны РФ, она используется для отгрузки военных грузов.
14 ноября ВС РФ поразили электроподстанцию в населенном пункте Прилуки в Черниговской области. В районе железнодорожной станции Матвеевка Запорожской области были поражены два локомотива, которые использовались для перевозки грузов в интересах украинской армии. Также на переходе морем уничтожен сухогруз, который доставлял в порт Одессы военные грузы.
В тот же день группировка войск «Восток» установила контроль над населенным пунктом Терсянка в Запорожской области.
В ночь на 14 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 29 украинских БПЛА. За сутки был сбит 231 украинский дрон.