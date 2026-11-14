Армия России поразила сухогруз с военным имуществом в порту Черноморск

14 ноября ВС РФ поразили электроподстанцию в населенном пункте Прилуки в Черниговской области. В районе железнодорожной станции Матвеевка Запорожской области были поражены два локомотива, которые использовались для перевозки грузов в интересах украинской армии. Также на переходе морем уничтожен сухогруз, который доставлял в порт Одессы военные грузы.