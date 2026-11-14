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Россия нанесла удары по энергетике, портам и железной дороге Украины

Антон Потоков

Вооруженные силы РФ минувшей ночью продолжили удары беспилотниками по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также по морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. Об этом сообщило Минобороны России.

В Черниговской области поражена электроподстанция в населенном пункте Прилуки. Она обеспечивала работу предприятий военной промышленности и логистических центров, где хранилось военное имущество. 

На переходе морем уничтожен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военные грузы. Кроме того, в районе железнодорожной станции Матвеевка Запорожской области поражены два локомотива, использовавшихся для перевозки грузов в интересах ВСУ.

Накануне днем российские военные атаковали объекты энергетики, портовой и ж/д инфраструктуры, а также морские суда, задействованные украинской армией в своих интересах.

В Сумской области поражены электроподстанции ПС-110 и ПС-330 в Шостке и поселке Воронеж. Они обеспечивали работу предприятий, выпускавших беспилотники и комплектующие, а также логистических центров с военным имуществом. В Одесской области у ж/д станции Сербка уничтожены два локомотива, перевозивших грузы для украинской армии. На переходе морем поражен сухогруз, доставлявший военные грузы в порт Черноморск.

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