Россия нанесла удары по энергетике, портам и железной дороге Украины

В Сумской области поражены электроподстанции ПС-110 и ПС-330 в Шостке и поселке Воронеж. Они обеспечивали работу предприятий, выпускавших беспилотники и комплектующие, а также логистических центров с военным имуществом. В Одесской области у ж/д станции Сербка уничтожены два локомотива, перевозивших грузы для украинской армии. На переходе морем поражен сухогруз, доставлявший военные грузы в порт Черноморск.