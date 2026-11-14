В США приостановили все вылеты из аэропортов из-за чрезвычайных обстоятельств

В США приостановили все вылеты из аэропортов из-за чрезвычайных обстоятельствПричиной ограничений стали проблемы со связью в центрах управления воздушным движением
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить вылеты всех самолетов из аэропортов страны в связи с «чрезвычайными обстоятельствами» и в целях безопасности. Об этом сообщает Axios.
Согласно распоряжению регулятора, воздушные суда должны оставаться на земле до особого уведомления. При этом решение о приеме международных рейсов, прибывающих в США, будет приниматься в индивидуальном порядке.
В ведомстве уточнили, что ограничения введены из-за «проблем со связью, затронувших несколько центров управления воздушным движением». Причины неполадок устанавливаются.
По данным FAA, в США насчитывается 19 482 аэропорта. Ежедневно воздушная транспортная система страны обслуживает более 44 000 рейсов и свыше 3 млн пассажиров.
Как уточняет CNN, последний раз полеты на всей территории США приостанавливали в январе 2023 г. из-за сбоя в системе оповещения пилотов. До этого аналогичные ограничения в общенациональном масштабе вводились только после терактов 11 сентября 2001 г.