Bloomberg: трейдеры вернулись к факсам и телефонным звонкам из-за сбоя Microsoft
По данным агентства, перебои затронули, в частности, Deutsche Bank и Barclays: электронная почта была доступна лишь части сотрудников. В нидерландском ING Groep NV клиентам рекомендовали использовать альтернативные способы связи.
Некоторые финансовые компании перешли на рассылку сообщений через WhatsApp
Сотрудники CMC Markets также были вынуждены вернуться к телефонным звонкам. Трейдер компании в Сингапуре Юджин Ко пояснил, что операция, обычно занимавшая секунды при отправке электронного письма, теперь могла требовать нескольких минут. Лондонский брокер Kyte Broking Энди Кент предупредил, что сбой способен повлиять на ликвидность: институциональные инвесторы могут воздерживаться от сделок до восстановления автоматизированной обработки операций.
12 ноября Microsoft сообщила о проблемах с доступом к почтовому сервису Exchange Online и другим продуктам Microsoft 365. Компания предупредила, что неполадки могут затронуть пользователей в любом регионе мира.
13 ноября стало известно, что сбой продолжается второй день. Помимо Outlook, проблемы затронули Teams, Copilot и SharePoint. По данным Downdetector, на пике число жалоб на работу Outlook превысило 130 000. Перебои также затронули государственные учреждения США, Австралии, Японии и Великобритании.