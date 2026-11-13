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Главная / Инвестиции /

Bloomberg: трейдеры вернулись к факсам и телефонным звонкам из-за сбоя Microsoft

Ксения Наумчик

Глобальный сбой программного обеспечения Microsoft нарушил работу электронной почты в крупных банках и вынудил трейдеров по всему миру использовать телефонные звонки, факсы и мессенджеры для общения с клиентами и проведения операций. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, перебои затронули, в частности, Deutsche Bank и Barclays: электронная почта была доступна лишь части сотрудников. В нидерландском ING Groep NV клиентам рекомендовали использовать альтернативные способы связи.

Некоторые финансовые компании перешли на рассылку сообщений через WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Представитель испанского банка Renta 4 Альваро Эррадор отметил, что электронная почта остается важным каналом для получения котировок и размещения заказов, а переход на звонки и чаты осложняет управление коммуникацией. В BNP Paribas Asset Management сообщили, что сама торговля в основном продолжалась, однако из-за задержек с подтверждением сделок возникали трудности с расчетами. По словам старшего стратега по облигациям Рютаро Кимуры, трейдеры заключали сделки по телефону и факсу.

Сотрудники CMC Markets также были вынуждены вернуться к телефонным звонкам. Трейдер компании в Сингапуре Юджин Ко пояснил, что операция, обычно занимавшая секунды при отправке электронного письма, теперь могла требовать нескольких минут. Лондонский брокер Kyte Broking Энди Кент предупредил, что сбой способен повлиять на ликвидность: институциональные инвесторы могут воздерживаться от сделок до восстановления автоматизированной обработки операций.

12 ноября Microsoft сообщила о проблемах с доступом к почтовому сервису Exchange Online и другим продуктам Microsoft 365. Компания предупредила, что неполадки могут затронуть пользователей в любом регионе мира.

13 ноября стало известно, что сбой продолжается второй день. Помимо Outlook, проблемы затронули Teams, Copilot и SharePoint. По данным Downdetector, на пике число жалоб на работу Outlook превысило 130 000. Перебои также затронули государственные учреждения США, Австралии, Японии и Великобритании.

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