Bloomberg: трейдеры вернулись к факсам и телефонным звонкам из-за сбоя Microsoft

Некоторые финансовые компании перешли на рассылку сообщений через WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) . Представитель испанского банка Renta 4 Альваро Эррадор отметил, что электронная почта остается важным каналом для получения котировок и размещения заказов, а переход на звонки и чаты осложняет управление коммуникацией. В BNP Paribas Asset Management сообщили, что сама торговля в основном продолжалась, однако из-за задержек с подтверждением сделок возникали трудности с расчетами. По словам старшего стратега по облигациям Рютаро Кимуры, трейдеры заключали сделки по телефону и факсу.