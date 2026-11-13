Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,301-0,93%MSTT83-1,25%MGTS1 382-0,58%IMOEX2 513,42+0,21%RTSI963,81+1,22%RGBI111,96+0,04%RGBITR778,97+0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Каллас: Москва заманивает ЕС в ловушку разговорами про архитектуру безопасности

Анна Суслова
Leszek Szymanski / TASS
Leszek Szymanski / TASS

Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время неформального саммита ЕС в Дублине заявила, что Россия якобы расставляет ловушки, пытаясь обсудить архитектуру безопасности в Европе. Ее слова передает газета The Guardian.

«Самое важное – придерживаться достигнутого соглашения: сначала прекращение огня, затем мирное соглашение, а потом любые другие переговоры… Когда Россия будет выдвигать свои максимальные требования, мы тоже должны придерживаться этих максимальных требований и начать переговоры с этого момента…», – сказала она.

Глава евродипломатии также выразила намерение быть частью делегации Евросоюза (ЕС) на переговорах по Украине. По ее словам, ее назначили представлять Европу по вопросам внешней политики и политики безопасности. На вопрос журналистов, не задерживает ли она таким образом принятие решения ЕС по данному вопросу, Каллас ответила: «мы не можем просто отправить кого попало, не имеющего институциональной роли, как это делают американцы».

13 ноября канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит необходимости в обсуждении архитектуры европейской безопасности.

13 ноября премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что ЕС в ближайшее время определит, кто будет представлять европейские страны на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Данный вопрос подымается в ходе неформального саммита ЕС в Дублине.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером вопрос о включении европейских представителей в переговорный процесс по украинскому урегулированию не обсуждался. Так она прокомментировала заявление Кушнера о том, что Россия и Украина согласились расширить следующий раунд переговоров, включив в него европейских партнеров.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её