Каллас: Москва заманивает ЕС в ловушку разговорами про архитектуру безопасности
Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время неформального саммита ЕС в Дублине заявила, что Россия якобы расставляет ловушки, пытаясь обсудить архитектуру безопасности в Европе. Ее слова передает газета The Guardian.
«Самое важное – придерживаться достигнутого соглашения: сначала прекращение огня, затем мирное соглашение, а потом любые другие переговоры… Когда Россия будет выдвигать свои максимальные требования, мы тоже должны придерживаться этих максимальных требований и начать переговоры с этого момента…», – сказала она.
Глава евродипломатии также выразила намерение быть частью делегации Евросоюза (ЕС) на переговорах по Украине. По ее словам, ее назначили представлять Европу по вопросам внешней политики и политики безопасности. На вопрос журналистов, не задерживает ли она таким образом принятие решения ЕС по данному вопросу, Каллас ответила: «мы не можем просто отправить кого попало, не имеющего институциональной роли, как это делают американцы».
13 ноября канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит необходимости в обсуждении архитектуры европейской безопасности.
13 ноября премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что ЕС в ближайшее время определит, кто будет представлять европейские страны на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Данный вопрос подымается в ходе неформального саммита ЕС в Дублине.
В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером вопрос о включении европейских представителей в переговорный процесс по украинскому урегулированию не обсуждался. Так она прокомментировала заявление Кушнера о том, что Россия и Украина согласились расширить следующий раунд переговоров, включив в него европейских партнеров.