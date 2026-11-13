Каллас: Москва заманивает ЕС в ловушку разговорами про архитектуру безопасности

Глава евродипломатии также выразила намерение быть частью делегации Евросоюза (ЕС) на переговорах по Украине. По ее словам, ее назначили представлять Европу по вопросам внешней политики и политики безопасности. На вопрос журналистов, не задерживает ли она таким образом принятие решения ЕС по данному вопросу, Каллас ответила: «мы не можем просто отправить кого попало, не имеющего институциональной роли, как это делают американцы».