Мадьяра обвинили в вымогательстве и домашнем насилии в отношении бывшей жены
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обвинен в вымогательстве и домашнем насилии по отношению к своей бывшей жене Юдит Варге. Заявление об этом направила в прокуратуру бывший депутат парламента Венгрии от партии «Фидес» Илона Экеш, сообщило агентство MTI.
Обращение поступило в центральную следственную прокуратуру Венгрии. Основанием для него стали заявления бывшего министра юстиции Юдит Варги на слушаниях парламентской комиссии, а также публикации в СМИ. По утверждению заявительницы, в январе 2023 г. Мадьяр тайно записал разговор с супругой без ее ведома и согласия. Впоследствии, как утверждается в обращении, он использовал запись для шантажа до марта 2024 г.
Согласно заявлению, под давлением угроз Варга отложила развод и согласилась на невыгодные для себя условия, что причинило ей материальный ущерб. Экеш попросила прокуратуру начать расследование, изучить аудиозапись и проверить обстоятельства ее создания.
Ранее Варга заявила на парламентских слушаниях, что бывший муж систематически угрожал ей и оказывал психологическое давление. Мадьяр первоначально ответил, что старается вспоминать о браке только хорошее. Позднее между бывшими супругами возник публичный спор.
В апреле 2026 г. возглавляемая Мадьяром партия «Тиса» победила на парламентских выборах в Венгрии, получив 141 из 199 мест. После этого Мадьяр сменил Виктора Орбана на посту премьер-министра.