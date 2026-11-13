Мадьяра обвинили в вымогательстве и домашнем насилии в отношении бывшей жены

Обращение поступило в центральную следственную прокуратуру Венгрии. Основанием для него стали заявления бывшего министра юстиции Юдит Варги на слушаниях парламентской комиссии, а также публикации в СМИ. По утверждению заявительницы, в январе 2023 г. Мадьяр тайно записал разговор с супругой без ее ведома и согласия. Впоследствии, как утверждается в обращении, он использовал запись для шантажа до марта 2024 г.