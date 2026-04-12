Виктор Орбан терпит поражение на парламентских выборах в Венгрии

Виктор Орбан терпит поражение на парламентских выборах в ВенгрииЕврооптимисты с лидером Петером Мадьяром при рекордной явке претендуют на конституционное большинство
На состоявшихся 12 апреля очередных парламентских выборах Венгрии, согласно данным Национального избирательного бюро (NVI), убедительную победу одерживает праволиберальная Партия уважения и свободы «Тиса» евродепутата Петера Мадьяра. Впервые участвовавшая в национальных выборах, эта сила может получить в государственном собрании конституционное большинство – после подсчета 60% голосов, она получает 136 из 199 мест (при необходимых 133).
Таким образом, вероятнее всего, Мадьяр станет новым премьер-министром Венгрии вместо находившегося на посту непрерывно с 2010 г. лидера консервативной партии «Фидес» – Венгерский гражданский союз Виктора Орбана. Она вместе с младшим партнером по коалиции – Христианско-демократической народной партией пока получает 56 депутатских мест (в предыдущем созыве у них было 135 мест в парламенте). В парламент Венгрии также имеет шансы пройти крайне правое движение «Наша Родина» (по списку преодолевает планку в 5%, пока ей сулят 7 мандатов).
На нынешних выборах была зафиксирована рекордная явка, за полчаса до закрытия избирательных участков она составила уже 77,8% (для сравнения, на выборах 2022 г. по окончанию она была 69,5%).
При этом важным фактором становится то, что парламентские выборы в Венгрии проходят по смешанной системе: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах, и лишь 93 – пропорционально по партийным спискам с применением метода Д’Ондта (с округлением в меньшую сторону). И потому даже победа «Фидес» по спискам (пока перевес здесь 45 мандатов на 41, несмотря на проигрыш в процентном соотношении) не поможет Орбану сохранить власть. Мадьяр уже поблагодарил в соцсетях своих сограждан. Он также написал в Facebook
62-летний Орбан впервые занимал пост премьер-министра Венгрии в 1998-2002 гг., а затем вернулся в 2010 г., и это рекордный показатель у действующего лидера в странах Евросоюза. Апеллируя к консервативным ценностям внутри страны, во внешней политике Орбан считал, что политика Брюсселя противоречит национальным интересам его страны (в частности, по вопросу поставок энергоресурсов из России). Таким образом, он неоднократно высказывал особое мнение при обсуждении антироссийских санкций и выделении Киеву новых средств.
45-летний Мадьяр – выходец из семьи, близкой к истеблишменту, он имеет юридическое образование. Он начинал свою политическую карьеру именно в «Фидес», членом которой он оставался до 2024 г., в разное время работал в структуре МИД и постпредстве Венгрии при ЕС. Выход из стана сторонников Орбана Мадьяр связывал, в частности, со своим недовольством коррупцией и качеством управления страной в целом. После этого он перешел в созданную в 2020 г. «Тиса» (ее аббревиатура совпадает с названием реки-притоком Дуная), вскоре став ее однозначным лидером. В 2024 г. получил один из семи мандатов партии в Европарламенте.
Одними из принципиальных отличий в программе двух сил были внешнеполитические аспекты: в отличие от Орбана «Тиса» занимает лояльную позицию по отношению к Брюсселю и не проявляют благосклонности к России. При этом Мадьяр сочетает свой еврооптимизм с отстаиванием венгерской национальной идентичности и, например, тоже выступает за ограничение миграции.
В ходе кампании стороны обвиняли друг друга в процедурных нарушениях, а пресса и опросы выдавали информацию, соответствующую близости к той или иной стороне.
В то же самое время поддержать Орбана за несколько дней до выборов приезжал вице-президент США Джеймс Вэнс. При этом ряд западных мейнстримных СМИ, например, агентство Bloomberg, незадолго до выборов публиковали стенограммы телефонных разговоров Орбана и министра иностранных дел Петра Сийярто с руководством России, призванные убедить аудиторию в их действиях в пользу Москвы. А руководство Украины, включая президента Владимира Зеленского, активизировало свою критику Орбана из-за недовольства противодействию инициативам ЕС в поддержку Киева. Впрочем, резкие ответы поступали и из Будапешта – например, Сийярто обвинял Киев во вмешательстве во внутренние дела.
Поражение Орбана будет ассоциироваться лично с ним, а не с партией, – несменяемость много лет на посту премьера могла вызвать недовольство у молодежи, говорит доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. С учетом не самого юного возраста Орбана, есть основания считать вероятное поражение концом его политической карьеры. При этом самое интересное то, что по многим пунктам программы у Мадьяра и Орбана были пересечения, но не во внешней политике, где оппозиция стоит, скорее, на проукраинских позициях. Но если жесткая критика ЕС со стороны Орбана стала привычным делом, то куда дальше понесет политический ветер Мадьяра – пока все еще остается вопросом, заключает Камкин.