Виктор Орбан терпит поражение на парламентских выборах в Венгрии

Поражение Орбана будет ассоциироваться лично с ним, а не с партией, – несменяемость много лет на посту премьера могла вызвать недовольство у молодежи, говорит доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. С учетом не самого юного возраста Орбана, есть основания считать вероятное поражение концом его политической карьеры. При этом самое интересное то, что по многим пунктам программы у Мадьяра и Орбана были пересечения, но не во внешней политике, где оппозиция стоит, скорее, на проукраинских позициях. Но если жесткая критика ЕС со стороны Орбана стала привычным делом, то куда дальше понесет политический ветер Мадьяра – пока все еще остается вопросом, заключает Камкин.