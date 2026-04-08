США пытаются поддержать премьера Виктора Орбана перед выборами в Венгрии

США пытаются поддержать премьера Виктора Орбана перед выборами в ВенгрииДля этого Будапешт посетил вице-президент Джей Ди Вэнс
В Будапешт 7 апреля прибыл с визитом вице-президент США Джей Ди Вэнс. В ходе его он встретился с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Совместно с ним Вэнс провел пресс-конференцию в здании венгерского правительства, а также выступил на митинге, посвященном дню венгерско-американской дружбы. Кроме этого состоялись переговоры на межправительственном уровне, на них, как анонсировал Вэнс, обсуждался «ряд вопросов, касающихся отношений между США и Венгрией». «Разумеется, я уверен, что Европа, Украина и остальное займет в этом обсуждении весьма заметное место», – подчеркнул американский вице-президент.
Помимо прочего Вэнс пожелал Орбану удачи на выборах и назвал его человеком, сочетающим в себе дипломатический талант и мудрость. «Вы один из настоящих государственных деятелей, я бы даже сказал, один из немногих настоящих государственных деятелей в Европе, один из немногих людей, которые могут общаться с людьми со всего мира и играть роль миротворца», – сказал Вэнс.
Визит Вэнса не единственный жест поддержки Орбана со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Ранее в феврале с Орбаном встречался госсекретарь США Марко Рубио, который заявил, что администрация заинтересована в достижениях Венгрии под руководством действующего премьера, так как «успех Орбана – это успех США».
12 апреля в Венгрии состоятся парламентские выборы. На них столкнутся Орбан с его правящей евроскептической партией «Фидес» и его главный оппонент, депутат Европарламента Петер Мадьяр, возглавляющий Партию уважения и свободы, также известную как «Тиса». Примечательно, что ранее Мадьяр сам состоял в орбановской «Фидес», пришедшей к власти в 2010 г., и служил чиновником в венгерском МИДе, но покинул «Фидес», обвинив партию и власти в коррумпированности в 2024 г. Себя Мадьяр позиционирует как центриста и консервативного либерала и выступает с более проевропейских позиций, намереваясь в том числе разморозить для Будапешта фонды Евросоюза. По словам Мадьяра, «мир и развитие страны обеспечивает членство в ЕС и НАТО», а Орбан якобы подрывает прозападную ориентацию Венгрии, сближаясь с Москвой. В отношениях с Россией Мадьяр намерен придерживаться «прагматичного» подхода и критикует Орбана за излишне теплые контакты с ней. Кроме этого Мадьяр также намерен к 2035 г. избавить Венгрию от зависимости от российских энергоносителей. По миграционному вопросу Мадьяр недалеко ушел от Орбана – он также выступает против притока мигрантов в Венгрию. По данным опроса издания Politico от 30 марта, за Мадьяра и «Тису» готовы проголосовать 49% избирателей, за «Фидес» Орбана – 39%.
Нельзя верить венгерской социологии от слова «совсем», считает доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев. Эксперт объясняет это четкой аффилированностью местных опросных компаний: либо они связаны с командой Орбана, либо с немецкими фондами и Евросоюзом. При этом представители второй группы превалируют, подчеркнул Трухачев. «К тому же большинство мест разыгрываются по одномандатным округам – 106 из 199. И надо смотреть картину по каждому из них», – сказал он. При этом Орбан уже слишком давно находится у власти, и часть венгров от него устала. К тому же страна очень сильно зависит от фондов ЕС и не может позволить себе долгую ссору с ним. Кроме того, Орбан слишком много занимается внешней политикой в ущерб внутренней. Другой важный фактор – сама кандидатура Мадьяра. Он против приема мигрантов, против членства Украины в ЕС, за автономию для венгров Закарпатья. Да и однополые браки ему не нравятся. Это умеренный вариант Орбана, а не его полная противоположность, «потому это крайне неудобный для Орбана противник», объяснил Трухачев. Но эксперт предупредил, что если ЕС и особенно Украина будут слишком сильно пытаться «топить» Орбана, то это ему только поможет.
Вэнс выступает как мощный мобилизационный ресурс для консерваторов в Европе и США, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Визит Вэнса в Венгрию можно успешно «продать» американским избирателям и донорам, придерживающимся правых взглядов. «Держим в уме и тот факт, что вице-президент идеально вписывается в роль культурного амбассадора трампизма или инструмента мягкой силы, продвигая ценности MAGA за рубежом с февраля 2025 г.», – сказал эксперт.