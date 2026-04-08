США пытаются поддержать премьера Виктора Орбана перед выборами в Венгрии

Нельзя верить венгерской социологии от слова «совсем», считает доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев. Эксперт объясняет это четкой аффилированностью местных опросных компаний: либо они связаны с командой Орбана, либо с немецкими фондами и Евросоюзом. При этом представители второй группы превалируют, подчеркнул Трухачев. «К тому же большинство мест разыгрываются по одномандатным округам – 106 из 199. И надо смотреть картину по каждому из них», – сказал он. При этом Орбан уже слишком давно находится у власти, и часть венгров от него устала. К тому же страна очень сильно зависит от фондов ЕС и не может позволить себе долгую ссору с ним. Кроме того, Орбан слишком много занимается внешней политикой в ущерб внутренней. Другой важный фактор – сама кандидатура Мадьяра. Он против приема мигрантов, против членства Украины в ЕС, за автономию для венгров Закарпатья. Да и однополые браки ему не нравятся. Это умеренный вариант Орбана, а не его полная противоположность, «потому это крайне неудобный для Орбана противник», объяснил Трухачев. Но эксперт предупредил, что если ЕС и особенно Украина будут слишком сильно пытаться «топить» Орбана, то это ему только поможет.