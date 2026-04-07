Вэнс заявил о попытках Украины вмешаться в выборы в США и Венгрии
США располагают данными о попытках украинских спецслужб повлиять на выборы в США и Венгрии. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Будапеште.
По его словам, речь идет об отдельных элементах внутри украинской системы. «Это часть издержек работы с некоторыми элементами их системы. Я стараюсь напоминать себе, что Украина, как и США, – очень сложная страна. Есть хорошие люди и есть плохие», – сказал он (цитата по ТАСС).
Вэнс прибыл в Венгрию с двухдневным визитом накануне парламентских выборов, которые пройдут 12 апреля. Цель визита – поддержать правящую партию «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана.
Президент США Дональд Трамп до этого заявлял о поддержке Орбана и призвал венгров голосовать за него. Глава США назвал Орбана по-настоящему сильным и влиятельным лидером, имеющим подтвержденный опыт достижения феноменальных результатов.
Главным соперником действующего премьера является бывший член «Фидес» Петер Мадьяр. Он покинул правящую партию два года назад и создал правоцентристскую партию «Тиса», которая сейчас лидирует в опросах. По данным PolitPro на 5 апреля, «Тиса» набирает 48,7%, тогда как «Фидес» – 40,8%.