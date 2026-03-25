Трамп поддержал Орбана перед выборами в Венгрии

В январе правящая партия Венгрии «Фидес» официально объявила Орбана кандидатом на пост премьер-министра на парламентских выборах, которые пройдут в апреле 2026 г. Орбан находится у власти с 2010 г. Его основным соперником называют лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра, который выступает за вступление Украины в Евросоюз.