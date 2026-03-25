Трамп поддержал Орбана перед выборами в Венгрии
Президент США Дональд Трамп призвал венгров голосовать за премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах 12 апреля 2026 г. Он написал об этом в соцсети TruthSocial.
Трамп назвал Орбана по-настоящему сильным и влиятельным лидером, имеющим подтвержденный опыт достижения феноменальных результатов.
«Он неустанно борется за свою великую страну и народ и любит их так же, как я люблю Соединенные Штаты Америки», – заявил глава Белого дома.
По его словам, Орбан усердно работает для защиты Венгрии, развития экономики и торговли, создания рабочих мест, прекращения нелегальной иммиграции. Трамп заявил, что отношения Будапешта и Вашингтона «достигли новых высот сотрудничества и впечатляющих достижений при моей администрации, во многом благодаря премьер-министру Орбану».
«Я горжусь тем, что поддерживал переизбрание Виктора в 2022 г., и для меня большая честь сделать это снова», – написал он, добавив, что Орбан – «настоящий друг, боец и победитель».
В январе правящая партия Венгрии «Фидес» официально объявила Орбана кандидатом на пост премьер-министра на парламентских выборах, которые пройдут в апреле 2026 г. Орбан находится у власти с 2010 г. Его основным соперником называют лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра, который выступает за вступление Украины в Евросоюз.