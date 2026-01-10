Правящая партия Венгрии выдвинула Орбана кандидатом в премьеры на выборах-2026
Правящая партия Венгрии «Фидес» официально объявила Виктора Орбана кандидатом на пост премьер-министра на парламентских выборах, которые пройдут в апреле 2026 г. Решение было принято на партийном съезде.
«После 20 лет премьерства я снова готов выполнять задачу», – заявил Орбан (цитата по «РИА Новости»).
Парламентские выборы в Венгрии в апреле 2026 г. определят, сохранит ли Орбан пост главы правительства. Он находится у власти с 2010 г. Основным соперником действующего премьера называют лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра, который выступает за вступление Украины в Евросоюз.
11 декабря Bloomberg писал, что Орбан рассматривает возможность перехода на пост президента Венгрии. По данным агентства, такой сценарий обсуждается на фоне рисков поражения на выборах – в ряде опросов «Фидес» уступает оппозиции. Конституционная реформа может превратить преимущественно церемониальную должность президента в ключевой центр власти.
Источник Bloomberg отмечал, что идея усиления президентского поста вновь обсуждается внутри правящей партии после ноябрьской встречи Орбана с президентом США Дональдом Трампом. Венгерский парламент до этого уже одобрил законопроект «Фидес», усложняющий процедуру отстранения президента, что рассматривается как часть возможной подготовки к реформе.