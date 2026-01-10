Правящая партия Венгрии выдвинула Орбана кандидатом в премьеры на выборах-2026

Парламентские выборы в Венгрии в апреле 2026 г. определят, сохранит ли Орбан пост главы правительства. Он находится у власти с 2010 г. Основным соперником действующего премьера называют лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра, который выступает за вступление Украины в Евросоюз.