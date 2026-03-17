Ослабли ли позиции Джей Ди Вэнса после начала войны с Ираном

Рубио и Вэнс дополняют друг друга и могли бы баллотироваться вместе в 2028 г., говорит заведующий отделом внутриполитических исследований ИСКРАНа Вадим Козлов. Оба имеют влияние на Трампа – Вэнс во внутренней политике, а Рубио во внешней – и в то же самое время не пользуются поддержкой части республиканского электората. Например, Рубио не доверяют радикальные республиканцы, а Вэнсу – умеренные. Позиции Рубио кажутся сейчас более устойчивыми, отмечает эксперт, так как умеренных внутри партии в разы больше, а если вдруг на его сторону встанет Трамп, то и поддержка радикального крыла Рубио будет обеспечена. На Рубио также работает административный ресурс: он совмещает две самые важные внешнеполитические должности – госсекретаря и советника президента по нацбезопасности (единственным человеком до Рубио, совмещавшим эти должности, был Генри Киссинджер в 1973–1975 гг.). «Для Вэнса сейчас многое зависит от результатов промежуточных выборов, а точнее, от того, какое крыло республиканской партии покажет себя лучше – умеренные или радикальные кандидаты от крыла MAGA (девиз Трампа – Make America Great Again, «сделаем Америку снова великой». – «Ведомости»). Шансы Рубио, в свою очередь, зависят от того, удастся ли США одержать победу над Ираном и продавить политические изменения на Кубе», – сказал эксперт.