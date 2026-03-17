Ослабли ли позиции Джей Ди Вэнса после начала войны с Ираном

Ослабли ли позиции Джей Ди Вэнса после начала войны с ИраномВо внешней политике его влияние перекрывает госсекретарь Марко Рубио
С начала совместной американо-израильской операции против Ирана 28 февраля в США возобновились активные дискуссии о выборе президента Дональда Трампа в пользу силовой и экспансионистской внешней политики. В связи с этим в СМИ стали допускать падение влияния на процесс принятия решений в Белом доме изоляционистов, представленных прежде всего вице-президентом Джей Ди Вэнсом, и одновременное усиление роли ястребов, представленных госсекретарем Марко Рубио.
16 марта телеканал ABC News сообщил со ссылкой на источники о плане некоторых крупных республиканских доноров усилить позиции Рубио как возможного преемника Трампа. В пользу Рубио, по мнению его сторонников, говорит прежде всего рост его внешнеполитического влияния, включая более активные действия США в Западном полушарии (похищение Николаса Мадуро в январе, усиление давления на Кубу), а также операцию против Ирана. Принимаются во внимание и участившиеся похвалы со стороны самого Трампа, утверждающего, что Рубио может стать «одним из величайших госсекретарей».
Близкий к демократам журнал The Atlantic назвал происходящее «унижением Вэнса». В одноименном материале подчеркивается: «Война Трампа с Ираном показывает, что мнения вице-президента значат все меньше и меньше». Ведущие американские издания, включая газеты The Wall Street Journal и The Hill, в последние две недели опубликовали материалы, посвященные возможной конкуренции Рубио и Вэнса за место кандидата от республиканской партии на президентских выборах в 2028 г. – место, которое ранее считалось почти гарантированным Вэнсу. Определенности не добавляет и сам Трамп, отказывающийся открыто поддержать одного из них.
По данным совместного опроса журнала The Economist и агентства YouGov, проведенного в период с 6 по 9 марта, больше людей выступают против увольнения Рубио с должности (36%), чем за увольнение (29%) – один из лучших показателей среди большинства членов администрации Трампа. Стоит уточнить, что Вэнс не учитывался в опросе. При этом, согласно исследованию Pew Research Center за 12 февраля, антирейтинг Рубио меньше, чем у Вэнса: к первому негативно относились 44% американцев, к последнему – 52%. Позитивно к Рубио относятся 34%, а к Вэнсу – 38%.
Несмотря на это, во время праймериз в абсолютном большинстве штатов именно республиканский электорат будет определять фигуру будущего кандидата в президенты. И с этой точки зрения имеющиеся на март 2026 г. данные благоволят именно Вэнсу. Согласно агрегатору Real Clear Politics, 45% назвали наиболее вероятным кандидатом от партии именно Вэнса, 17,5% – старшего сына президента Дональда Трампа-младшего, а 11,1% – Рубио.
Одновременно с этим ни Вэнс, ни Рубио публично не оглашали мнений по поводу будущего республиканской партии и тем более не выступали с критикой друг друга. Более того, в июле 2025 г. Рубио заявил, что Вэнс будет «великолепен» в роли кандидата от республиканской партии на президентских выборах, если все же решит баллотироваться: «Он мой близкий друг, и я надеюсь, что он намерен сделать это [баллотироваться]». Кроме того, в американских СМИ неоднократно циркулировала версия о намерении Вэнса и Рубио вместе бороться за Белый дом в 2028 г. (Вэнс как кандидат в президенты, а Рубио – в вице-президенты).
Рубио и Вэнс дополняют друг друга и могли бы баллотироваться вместе в 2028 г., говорит заведующий отделом внутриполитических исследований ИСКРАНа Вадим Козлов. Оба имеют влияние на Трампа – Вэнс во внутренней политике, а Рубио во внешней – и в то же самое время не пользуются поддержкой части республиканского электората. Например, Рубио не доверяют радикальные республиканцы, а Вэнсу – умеренные. Позиции Рубио кажутся сейчас более устойчивыми, отмечает эксперт, так как умеренных внутри партии в разы больше, а если вдруг на его сторону встанет Трамп, то и поддержка радикального крыла Рубио будет обеспечена. На Рубио также работает административный ресурс: он совмещает две самые важные внешнеполитические должности – госсекретаря и советника президента по нацбезопасности (единственным человеком до Рубио, совмещавшим эти должности, был Генри Киссинджер в 1973–1975 гг.). «Для Вэнса сейчас многое зависит от результатов промежуточных выборов, а точнее, от того, какое крыло республиканской партии покажет себя лучше – умеренные или радикальные кандидаты от крыла MAGA (девиз Трампа – Make America Great Again, «сделаем Америку снова великой». – «Ведомости»). Шансы Рубио, в свою очередь, зависят от того, удастся ли США одержать победу над Ираном и продавить политические изменения на Кубе», – сказал эксперт.