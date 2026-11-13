«Синергия» заявила о содействии следствию после задержания проректора

13 ноября следователи допросили проректора по региональному развитию университета «Синергия» Ерофеева в рамках уголовного дела о хищении почти 20 млн руб. при выполнении госконтракта. Ерофеева задержали и допросили в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В университете прошли масштабные обыски и выемка документации.