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Главная / Общество /

«Синергия» заявила о содействии следствию после задержания проректора

Сергей Пахомов

Университет «Синергия» сотрудничает со следствием и работает в штатном режиме после задержания проректора образовательного учреждения Михаила Ерофеева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

13 ноября следователи допросили проректора по региональному развитию университета «Синергия» Ерофеева в рамках уголовного дела о хищении почти 20 млн руб. при выполнении госконтракта. Ерофеева задержали и допросили в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В университете прошли масштабные обыски и выемка документации. 

По данным Telegram-канала Shot, из выделенных по госконтракту 31,5 млн руб. руководство университета, предположительно, потратило 13,5 млн руб. При этом выполненные работы, как утверждает канал, не соответствовали техническому заданию.

В октябре 2022 г. Хорошевский суд Москвы арестовал троих сотрудников «Синергии», обвиняемых в фиктивном приеме граждан, подлежащих мобилизации, чтобы помочь им уклониться. Им вменили ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Обвиняемые сотрудники частного университета пообещали за 180 000 руб. зачислить молодого человека на очную форму обучения для получения отсрочки от частичной мобилизации.

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