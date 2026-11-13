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Главная / Бизнес /

Биржевые цены на АИ-92 за неделю снизились на 2,3%

Ксения Наумчик

Средняя биржевая стоимость бензина АИ-92 в европейской части России за неделю с 9 по 13 ноября уменьшилась на 2,3% до 65 489 руб. за тонну. Об этом свидетельствуют расчеты «РИА Новости» на основе данных Петербургской биржи.

Неделей ранее, со 2 по 6 ноября, средняя цена составляла 67 060 руб. за тонну.

Бензин АИ-95 за отчетный период подешевел на 2,2% до 72 381 руб. за тонну против 74 037 руб. неделей ранее. Стоимость межсезонного дизельного топлива снизилась на 0,3% до 60 797 руб. за тонну. Неделей ранее показатель находился на уровне 60 992 руб.

Зимнее дизтопливо подешевело на 2% – с 80 499 до 78 857 руб. за тонну.

7 ноября «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата писали, что цены на бензин снизились за неделю, с 27 октября по 2 ноября, в 61 регионе России. Наибольшее снижение цен на бензин зафиксировано в Калмыкии – на 20,3%. Далее следуют Кабардино-Балкария (13,1%), Хакасия и Тува (10,4% и 10,1% соответственно) и Костромская область (8,7%). В Тюменской, Новосибирской, Астраханской и Воронежской областях, а также в Марий Эл цены на топливо упали более чем на 7%. В Чувашии, Татарстане и Томской области – более чем на 5%. В 10 регионах России цена бензина упала более чем на 4%. Более чем на 3% цены упали в 13 регионах. В 25 других регионах спад цен оказался ниже этого уровня.

30 сентября стало известно, что Банк России в базовом сценарии ожидает нормализации ситуации на рынке топлива до конца 2026 г. 

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