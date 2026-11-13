Биржевые цены на АИ-92 за неделю снизились на 2,3%

7 ноября «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата писали, что цены на бензин снизились за неделю, с 27 октября по 2 ноября, в 61 регионе России. Наибольшее снижение цен на бензин зафиксировано в Калмыкии – на 20,3%. Далее следуют Кабардино-Балкария (13,1%), Хакасия и Тува (10,4% и 10,1% соответственно) и Костромская область (8,7%). В Тюменской, Новосибирской, Астраханской и Воронежской областях, а также в Марий Эл цены на топливо упали более чем на 7%. В Чувашии, Татарстане и Томской области – более чем на 5%. В 10 регионах России цена бензина упала более чем на 4%. Более чем на 3% цены упали в 13 регионах. В 25 других регионах спад цен оказался ниже этого уровня.