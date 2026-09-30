ЦБ ожидает нормализации ситуации на рынке топлива до конца года

29 сентября в кабмине по итогам совещания по ситуации на топливном рынке под председательством вице-премьера Александра Новака сообщили, что Минэнерго разработало несколько риск-сценариев развития ситуации на топливном рынке, а также меры реагирования для поддержания стабильности в этой сфере. В ходе совещания ФАС доложила, что продолжает проверки цепочек поставок и принимает меры для предотвращения необоснованного роста цен. Отдельно обсуждалось обеспечение топливом Иркутской, Ленинградской и Пензенской областей, а также Якутии. Новак поручил ускорить меры по устранению локального дефицита топлива и стабилизации цен. Ведомствам также предписано дополнительно проанализировать ситуацию в Омской и Томской областях и усилить контроль за ценообразованием.