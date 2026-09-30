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ЦБ ожидает нормализации ситуации на рынке топлива до конца года

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банк России в базовом сценарии ожидает нормализации ситуации на рынке топлива до конца 2026 г. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2027-2029 гг.

В ЦБ предполагают, что влияние ситуации на топливном рынке на цены других товаров и услуг будет ограниченным. После стабилизации рынка устойчивая инфляция, по прогнозу регулятора, возобновит снижение.

30 сентября правительство продлило запрет для производителей на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей до 31 октября включительно. До этого запрет на экспорт дизтоплива для производителей действовал по 30 сентября 2026 г., для непроизводителей – до 31 января 2027 г. Также до 30 ноября действует запрет на вывоз авиакеросина. Кроме того, до 31 января 2027 г. работает полный запрет на экспорт бензина.

29 сентября в кабмине по итогам совещания по ситуации на топливном рынке под председательством вице-премьера Александра Новака сообщили, что Минэнерго разработало несколько риск-сценариев развития ситуации на топливном рынке, а также меры реагирования для поддержания стабильности в этой сфере. В ходе совещания ФАС доложила, что продолжает проверки цепочек поставок и принимает меры для предотвращения необоснованного роста цен. Отдельно обсуждалось обеспечение топливом Иркутской, Ленинградской и Пензенской областей, а также Якутии. Новак поручил ускорить меры по устранению локального дефицита топлива и стабилизации цен. Ведомствам также предписано дополнительно проанализировать ситуацию в Омской и Томской областях и усилить контроль за ценообразованием.

21 сентября Новак отметил необходимость при формировании долгосрочных решений учитывать возможные риск-сценарии. Они должны предусматривать своевременные меры реагирования, включая увеличение производства нефтепродуктов и корректировку объемов импорта топлива.

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