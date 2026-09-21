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Главная / Бизнес /

Главное из новых поручений Новака по топливному рынку

О северном завозе, биржевых ценах и риск-сценариях
Михаил Беляев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Главное
  • Ситуация в регионах и северный завоз
  • Поручения и риск-сценарии
  • Ситуация с ценами на топливо

Заместитель председателя правительства Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием министра энергетики Сергея Цивилева, представителей Госдумы, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, отраслевых компаний и глав регионов. Обсуждались запасы топлива, загрузка мощностей и поставки в уязвимые субъекты. «Ведомости» собрали главное.

Ситуация в регионах и северный завоз

Минэнерго представило доклад о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов, уровне запасов топлива и загрузке производственных мощностей. Отдельное внимание участники штаба уделили топливообеспечению ряда субъектов. Рассмотрена ситуация на региональных рынках республик Тыва, Хакасия и Саха (Якутия), Новосибирской области и Красноярского края.

Представители региональных органов власти доложили о работе автозаправочной инфраструктуры и ходе поставок необходимых ресурсов, в том числе в рамках северного завоза. Отраслевые компании проинформировали о выполнении ранее данных поручений. Обсуждались поставки нефтепродуктов в наиболее уязвимые регионы, исполнение обязательств по северному завозу, а также меры по снабжению регионов топливом на уровне не ниже показателей 2025 г.

Поручения и риск-сценарии

Александр Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям продолжить совместную работу по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами и обеспечению стабильного снабжения субъектов. Отдельно отмечена необходимость при формировании долгосрочных решений учитывать возможные риск-сценарии. Они должны предусматривать своевременные меры реагирования, включая увеличение производства нефтепродуктов и корректировку объемов импорта топлива.

Ситуация с ценами на топливо

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи на пятницу 18 сентября, биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 0,42% – до 71 844 руб./т. Цены на Регуляр-92 выросли на 0,52%, до 69 462 руб./т, по сравнению с показателями предыдущей пятницы.

Ранее, 15 сентября, директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган сообщал, что ЦБ оценивает прямое влияние дефицита топлива на инфляцию в 0,7–0,8 п.п. С начала года рост цен на бензин составил 21,2%, сообщал Росстат.

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