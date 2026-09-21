Главное из новых поручений Новака по топливному рынку

Представители региональных органов власти доложили о работе автозаправочной инфраструктуры и ходе поставок необходимых ресурсов, в том числе в рамках северного завоза. Отраслевые компании проинформировали о выполнении ранее данных поручений. Обсуждались поставки нефтепродуктов в наиболее уязвимые регионы, исполнение обязательств по северному завозу, а также меры по снабжению регионов топливом на уровне не ниже показателей 2025 г.