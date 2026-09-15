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Главная / Экономика /

ЦБ оценил вклад роста цен на топливо в инфляцию

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Прямой вклад всплеска цен на моторное топливо в инфляцию составляет порядка 0,7-0,8 п. п., заявил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган в кулуарах форума РБК Capital Markets.

«Прямой эффект достаточно легко посчитать. Вы можете взять долю бензина и дизеля в потребительской корзине, посмотреть, насколько выросли цены на бензин с начала года, и, соответственно, получите величину в процентных пунктах к инфляции», – объяснил он.

Ганган напомнил, что Банк России в июле оценил вклад этого фактора на рост цен в 1,5 п. п. В октябрьском прогнозном раунде регулятор либо подтвердит, либо пересмотрит эту оценку.

С 1 по 7 сентября автомобильный бензин, по данным Росстата, в среднем подорожал на 0,6%. К декабрю 2025 г. рост цен на топливо составил 21,2%.

3 сентября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о дефиците 92-го, 95-го, 98-го бензина. Он отметил, что меры по урегулированию ситуации уже предпринимаются и, несмотря на перебои, на этой неделе ситуация несколько улучшилась. Это произошло в том числе благодаря вводу в эксплуатацию нескольких нефтеперерабатывающих заводов в конце прошлого месяца. Новак добавил, что благодаря введению запрета на экспорт бензина до 2027 г. и налаживанию поставок с экономическими партнерами работа по стабилизации ситуации на рынке продолжится.

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