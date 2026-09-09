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Бензин за неделю с 1 по 7 сентября подорожал на 0,6%

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

С 1 по 7 сентября автомобильный бензин в среднем подорожал на 0,6%. К декабрю 2025 г. рост цен на топливо составил 21,2%, сообщил Росстат.

Марка АИ-92 стала дороже на 0,5%. Ее средняя цена по России на 7 сентября составила 74,25 руб. за литр. АИ-95 подорожал на 0,7% и стал стоить 80,6 руб. за литр, АИ-98 и выше – на 0,1% до 102,46 руб. за литр. Цены на дизельное топливо почти не изменились – литр на 7 сентября в среднем стоит 88,44 руб.

С начала сентября бензин подорожал в 49 субъектах России, а больше всего – в Тюменской области (+9,2%). Снижение цен было зафиксировано в девяти субъектах, более всего – в Севастополе (-14,4%). В Москве и Санкт-Петербурге стоимость бензина почти не изменилась.

3 сентября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о дефиците 92-го, 95-го, 98-го бензина. Он отметил, что меры по урегулированию ситуации уже предпринимаются и, несмотря на перебои, на этой неделе ситуация несколько улучшилась. Это произошло в том числе благодаря вводу в эксплуатацию нескольких нефтеперерабатывающих заводов в конце прошлого месяца. Новак добавил, что благодаря введению запрета на экспорт бензина до 2027 г. и налаживанию поставок с экономическими партнерами работа по стабилизации ситуации на рынке продолжится.

8 сентября на совещании по ситуации на рынке топлива ФАС доложила о мерах по пресечению необоснованного завышения цен на топливо. Ведомство возбудило 51 дело и выдало 81 предупреждение. Главы субъектов рассказали о положении на региональных рынках. Рассматривались баланс спроса и предложения, динамика цен и загруженность автозаправочной инфраструктуры в Хакасии, Мордовии и Свердловской области.

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