Бензин в России подорожал на 0,36% за неделю

Бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,5%, АИ-95 – на 0,3%, АИ-98 и выше – на 0,5%. При этом дизельное топливо подешевело на 0,3%. С начала года стоимость АИ-92 выросла на 21,4%, АИ-95 – на 21%, АИ-98 и выше – на 15,3%, дизельного топлива – на 15,5%.