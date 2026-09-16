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Главная / Бизнес /

Бензин в России подорожал на 0,36% за неделю

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Потребительские цены на автомобильный бензин в России с 8 по 14 сентября выросли на 0,36% по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных Росстата. С начала года бензин подорожал на 21%.

Бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,5%, АИ-95 – на 0,3%, АИ-98 и выше – на 0,5%. При этом дизельное топливо подешевело на 0,3%. С начала года стоимость АИ-92 выросла на 21,4%, АИ-95 – на 21%, АИ-98 и выше – на 15,3%, дизельного топлива – на 15,5%.

Средняя стоимость литра бензина к 14 сентября достигла 78,51 руб. против 78,25 руб. неделей ранее. АИ-92 в среднем стоил 74,6 руб. за литр, АИ-95 – 80,78 руб., АИ-98 и выше – 102,89 руб. Средняя цена дизельного топлива снизилась с 88,44 до 88,05 руб. за литр.

Рост цен на бензин за неделю Росстат зафиксировал в 36 регионах России. Сильнее всего топливо подорожало в Ингушетии – на 12,6%. Снижение наблюдалось в 20 регионах, наиболее заметное – в Севастополе, на 6,7%. В Москве и Санкт-Петербурге цены практически не изменились.

15 сентября стало известно, что прямой вклад роста цен на моторное топливо в инфляцию составляет порядка 0,7–0,8 п. п.

Вице-премьер Александр Новак 14 сентября сообщил, что продолжается корректировка поставок топлива на региональные рынки, где фиксируются локальные перебои. В ручном режиме организована работа по обеспечению поставок в Екатеринбург, Челябинскую, Архангельскую, Тверскую и Белгородскую области, Пермский и Краснодарский края. Также рассмотрена ситуация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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