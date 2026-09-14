Главное о новых мерах по стабилизации топливного рынка

Главное о новых мерах по стабилизации топливного рынкаНовак обсудил с правительством дополнительные установки на НПЗ и рост дел ФАС
- Производство топлива и соглашения с независимыми участниками рынка
- Северный завоз и региональные перебои
- Антимонопольный контроль и цены
- Новые поручения Новака
- Ситуация с топливом и прошлые меры
Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке с участием министра энергетики Сергея Цивилева, представителей Совета Федерации, Госдумы, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, глав регионов и отраслевых компаний. Обсуждались баланс производства и потребления нефтепродуктов, загрузка инфраструктуры и запасы топлива. Минэнерго доложило о вводе дополнительных установок на ряде НПЗ и стабильных поставках в рамках северного завоза. ФАС возбудила 55 дел и выдала 83 предупреждения. «Ведомости» собрали главное.
Производство топлива и соглашения с независимыми участниками рынка
На ряде НПЗ уже введены в эксплуатацию несколько дополнительных установок, что позволило нарастить объемы выпуска нефтепродуктов.
Продолжается проработка и внедрение соглашений между независимыми НПЗ и АЗС с одной стороны и Минэнерго и ФАС с другой. Эти соглашения направлены на поддержание приемлемого уровня цен.
Северный завоз и региональные перебои
Все необходимые объемы нефтепродуктов в рамках северного завоза поставляются в субъекты без перебоев.
Продолжается корректировка поставок топлива на региональные рынки, где фиксируются локальные перебои. В ручном режиме организована работа по обеспечению поставок в Екатеринбург, Челябинскую, Архангельскую, Тверскую и Белгородскую области, Пермский и Краснодарский края. Также рассмотрена ситуация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Ранее в Ленинградской области в конце прошлой недели зафиксировали снижение отгрузок топлива на ряде АЗС. Наблюдаются сложности с доступностью топлива в Санкт-Петербурге. Губернатор области Александр Дрозденко связал перебои в поставках топлива с последствиями недавних атак беспилотников на НПЗ и снижением производства бензина АИ-92 и АИ-95.
Антимонопольный контроль и цены
ФАС ведет активную работу по пресечению нарушений антимонопольного законодательства. На сегодняшний день возбуждено 55 дел, выдано 83 предупреждения, из которых 51 исполнено.
Отмечено, что вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции.
Новые поручения Новака
Новак поручил профильным ведомствам продолжить постоянный мониторинг внутреннего рынка топлива.
Также поручено обеспечить более глубокий и детальный региональный анализ состояния заправочной инфраструктуры.
Кроме того, поручено усилить работу по контролю за ценообразованием в мелкооптовом сегменте топливного рынка.
Ситуация с топливом и прошлые меры
8 сентября Новак заявил, что Минэнерго и ФАС займутся проработкой соглашений между независимыми АЗС и НПЗ для регулировки цен на топливо. Также он поручил ведомствам продолжить контролировать соблюдение требований к маркировке топлива экологических классов К2, К3 и К4 («Евро-2», «Евро-3», «Евро-4») при его продаже.
С 1 по 7 сентября автомобильный бензин в среднем подорожал на 0,6%. К декабрю 2025 г. рост цен на топливо составил 21,2%, сообщал Росстат. Вице-премьер отмечал, что цены на топливо на АЗС нефтяных компаний повышаются в зависимости от уровня инфляции. Кроме того, он сообщил, что рынок получил дополнительные объемы с НПЗ.