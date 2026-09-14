Главное о новых мерах по стабилизации топливного рынка

С 1 по 7 сентября автомобильный бензин в среднем подорожал на 0,6%. К декабрю 2025 г. рост цен на топливо составил 21,2%, сообщал Росстат. Вице-премьер отмечал, что цены на топливо на АЗС нефтяных компаний повышаются в зависимости от уровня инфляции. Кроме того, он сообщил, что рынок получил дополнительные объемы с НПЗ.