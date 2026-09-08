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Главная / Бизнес /

Новак поручил проработать соглашения с малыми НПЗ и независимыми АЗС

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба займутся проработкой соглашений между независимыми АЗС и нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) с целью регулировки цен на топливо. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в ходе совещания по ситуации на топливном рынке, его поручение приводится на сайте правительства.

Также он поручил ведомствам продолжить контролировать соблюдение требований к маркировке топлива экологических классов К2, К3 и К4 («Евро-2», «Евро-3», «Евро-4») при его продаже. Также Новак отметил, что необходимо и дальше формировать и развивать информационную систему мониторинга ситуации на рынке топлива.

3 сентября вице-премьер отметил, что цены на топливо на АЗС нефтяных компаний повышаются в зависимости от уровня инфляции. Кроме того, он сообщил, что ситуация на рынке топлива на этой неделе более стабильна по сравнению с прошлой. Рынок получил дополнительные объемы с НПЗ, некоторые из них начали работу без ремонта. Он добавил, что правительство надеется, что ситуация с топливом будет и дальше развиваться в этом направлении.

С 1 сентября правительство разрешило временную продажу на АЗС автомобильных бензинов и дизельного топлива экологических классов К2, К3, К4 и К5 («Евро-2», «Евро-3», «Евро-4» и «Евро-5»). Разрешение действует до 30 июня 2027 г. 

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