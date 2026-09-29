Минэнерго разработало риск-сценарии развития ситуации на рынке топлива
Минэнерго разработало несколько риск-сценариев развития ситуации на топливном рынке, а также меры реагирования для поддержания стабильности в этой сфере. Об этом сообщили в правительстве РФ по итогам совещания по ситуации на топливном рынке под председательством вице-премьера Александра Новака.
В мероприятии принимали участие представители Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Минтранса, Госдумы, Совета Федерации, отраслевых компаний и главы регионов.
В ходе совещания ФАС доложила, что продолжает проверки цепочек поставок и принимает меры для предотвращения необоснованного роста цен. Отдельно обсуждалось обеспечение топливом Иркутской, Ленинградской и Пензенской областей, а также Якутии.
По данным ведомств, взаимодействие федеральных и региональных властей с нефтяными компаниями позволяет оперативно решать проблемы с дополнительными поставками. Новак поручил ускорить меры по устранению локального дефицита топлива и стабилизации цен. Ведомствам также предписано дополнительно проанализировать ситуацию в Омской и Томской областях и усилить контроль за ценообразованием.
21 сентября Новак отметил необходимость при формировании долгосрочных решений учитывать возможные риск-сценарии. Они должны предусматривать своевременные меры реагирования, включая увеличение производства нефтепродуктов и корректировку объемов импорта топлива.