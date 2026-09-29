Минэнерго разработало риск-сценарии развития ситуации на рынке топлива

Минэнерго разработало несколько риск-сценариев развития ситуации на топливном рынке, а также меры реагирования для поддержания стабильности в этой сфере. Об этом сообщили в правительстве РФ по итогам совещания по ситуации на топливном рынке под председательством вице-премьера Александра Новака.