Песков: новый раунд переговоров по Украине скоро состоится

12 ноября в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и переговорщиков президента США – Кушнера и спецпосланника Стивена Уиткоффа. Переговоры продлились более двух часов. Путин попросил американских визави передать благодарность президенту США Дональду Трампу за содействие в организации контактов между Москвой и Киевом. Он указал также на достижение определенных результатов по Украине в гуманитарном отношении.