Песков: новый раунд переговоров по Украине скоро состоится
Россия исходит из того, что новый раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится достаточно быстро – уже в обозримой перспективе. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил на брифинге.
«Именно об этом шла речь с нашими американскими переговорщиками, и поэтому мы надеемся, что действительно уже в обозримой перспективе будет продолжение», – сказал представитель Кремля.
Переговорщик со стороны США, зять американского лидера Джаред Кушнер написал в соцсети X, что обе стороны согласились расширить следующий раунд переговоров, включив в него европейскую сторону. По его словам, это позволит рассмотреть «более широкие послевоенные европейские механизмы безопасности наряду с территориальными вопросами между Украиной и Россией».
12 ноября в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и переговорщиков президента США – Кушнера и спецпосланника Стивена Уиткоффа. Переговоры продлились более двух часов. Путин попросил американских визави передать благодарность президенту США Дональду Трампу за содействие в организации контактов между Москвой и Киевом. Он указал также на достижение определенных результатов по Украине в гуманитарном отношении.