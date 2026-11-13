Синоптики пообещали Москве «ночь великого дождя»
В «ночь великого дождя» с 13 по 14 ноября на Москву за несколько часов выльется объем воды, сопоставимый с 290 Черкизовскими прудами. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец для ИС «Вести».
По прогнозу синоптика, сильные осадки ожидаются с 21:00 13 ноября до 06:00 14 ноября. За это время в столице может выпасть до 28 мм осадков, что составляет около 54% месячной нормы. Наиболее интенсивный дождь прогнозируется в середине ночи. Тишковец оценил общий объем осадков в пределах МКАД примерно в 30 млн т воды, а в современных административных границах Москвы – до 70 млн т.
По словам метеоролога, до суточного рекорда осадков, установленного в 1967 г., прогнозируемому показателю не хватает всего 1,5 мм. Столь сильных дождей в середине ноября в Москве не наблюдалось почти 60 лет.
Днем 13 ноября в Москве ожидается от +1 до +4 градусов, ветер усилится до 7–12 м/с. Дождь начнется примерно после 16:00–17:00. Атмосферное давление снизится с 742 до 732 мм рт. ст. К утру 14 ноября интенсивность осадков уменьшится. Днем ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около +4 градусов, ветер – 4–9 м/с.