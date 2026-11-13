Синоптики пообещали Москве «ночь великого дождя»

По прогнозу синоптика, сильные осадки ожидаются с 21:00 13 ноября до 06:00 14 ноября. За это время в столице может выпасть до 28 мм осадков, что составляет около 54% месячной нормы. Наиболее интенсивный дождь прогнозируется в середине ночи. Тишковец оценил общий объем осадков в пределах МКАД примерно в 30 млн т воды, а в современных административных границах Москвы – до 70 млн т.