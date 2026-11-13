Экспорт нефти из России в октябре вырос до 6,82 млн баррелей в сутки

7 октября «Ведомости» со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) писали, что средняя экспортная цена на российский газ, поставляемый по трубопроводам, в 2026 г. вырастет на 19,5% к уровню прошлого года до $312 за 1000 куб. м. Предыдущий консенсус-прогноз, подготовленный в мае, предполагал рост цены на 11% до $290 за 1000 куб. м. Таким образом, прогноз повышен на 8,5 п. п. В 2025 г. средняя экспортная цена на газ, по данным ЦЦИ, снизилась на 10% до $261 за 1000 куб. м. В 2027 г. цена снизится на 9% до $285 за 1000 куб. м, в 2028 г. – еще на 9% до $259 за 1000 куб. м, прогнозируют эксперты. В мае прогноз на 2027 г. и 2028 г. составлял $267 за 1000 куб. м.