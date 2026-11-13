Экспорт нефти из России в октябре вырос до 6,82 млн баррелей в сутки
Россия в октябре 2026 г. увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов на 260 000 баррелей в сутки (б/с) до 6,82 млн б/с. Об этом говорится в материалах Международного энергетического агентства (МЭА), передает ТАСС.
Выручка от поставок за месяц выросла на $3,61 млрд, достигнув $21,15 млрд. Это максимальный показатель с мая 2026 г. Увеличение доходов агентство связывает с ростом нефтяных цен. Экспорт сырой нефти остался на уровне сентября – 5,33 млн б/с. При этом поставки нефтепродуктов увеличились на 260 000 б/с до 1,49 млн б/с.
Доходы от продажи нефти составили $17,22 млрд, что на $2,53 млрд больше, чем месяцем ранее. Экспорт нефтепродуктов принес $3,93 млрд – на $1,08 млрд больше сентябрьского результата. МЭА также зафиксировало рост стоимости российской нефти Urals FOB Primorsk: в октябре цена увеличилась на $6,98 до $101,28 за баррель.
По сравнению с октябрем 2025 г. экспортные доходы России от нефти и нефтепродуктов выросли на $8,33 млрд.
14 октября вице-премьер Александр Новак говорил, что Россия может увеличить экспорт дизельного топлива к концу 2026 г. до 3–3,5 млн т в месяц. Он отметил, что ранее Россия поставляла на мировой рынок дизельное топливо в объеме, который соответствовал 10–15% мирового потребления. Новак подчеркнул, что это значительный объем, который позволяет влиять на балансировку спроса и предложения дизтоплива на мировом рынке.
7 октября «Ведомости» со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) писали, что средняя экспортная цена на российский газ, поставляемый по трубопроводам, в 2026 г. вырастет на 19,5% к уровню прошлого года до $312 за 1000 куб. м. Предыдущий консенсус-прогноз, подготовленный в мае, предполагал рост цены на 11% до $290 за 1000 куб. м. Таким образом, прогноз повышен на 8,5 п. п. В 2025 г. средняя экспортная цена на газ, по данным ЦЦИ, снизилась на 10% до $261 за 1000 куб. м. В 2027 г. цена снизится на 9% до $285 за 1000 куб. м, в 2028 г. – еще на 9% до $259 за 1000 куб. м, прогнозируют эксперты. В мае прогноз на 2027 г. и 2028 г. составлял $267 за 1000 куб. м.