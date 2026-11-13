ЕС за 10 месяцев потратил на СПГ из России на 21% больше, чем за весь 2025 год
Евросоюз за январь – октябрь 2026 г. потратил на российский сжиженный природный газ (СПГ) 8,7 млрд евро – на 21% больше, чем за весь 2025 г. Об этом пишет Euronews со ссылкой на данные немецкой экологической организации Urgewald. Речь идет об оценочной стоимости поставок с российского проекта «Ямал СПГ» в Арктике.
Согласно исследованию Urgewald, за первые 10 месяцев 2026 г. европейские порты приняли 12,89 млн т СПГ. Это на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На страны ЕС пришлось около 81% всех поставок проекта.
В октябре поставки сократились на 11% по сравнению с сентябрем, но их оценочная стоимость выросла на 2,6% до 839 млн евро. Это произошло на фоне повышения европейских цен на газ.
Крупнейшим европейским получателем российского арктического СПГ стала Франция, которая за январь – октябрь импортировала 5,37 млн т топлива. На нее также пришлось около 70% октябрьских поставок в ЕС. Среди других покупателей – Испания, Нидерланды и Португалия.
6 ноября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа «тоже не святая», поскольку продолжает закупать российский СПГ, несмотря на критику соглашения США и России о поставках дизельного топлива.
2 ноября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что цена газа в Евросоюзе (ЕС) в отопительный сезон 2026–2027 гг. в случае холодной зимы может достичь $2500 за 1000 куб. м. По его словам, к этому может привести низкий уровень заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ). Например, у крупнейшего потребителя газа в ЕС, Германии, хранилища сейчас заполнены только на 61,6%, сказал глава «Газпрома».