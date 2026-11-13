ЕС за 10 месяцев потратил на СПГ из России на 21% больше, чем за весь 2025 год

2 ноября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что цена газа в Евросоюзе (ЕС) в отопительный сезон 2026–2027 гг. в случае холодной зимы может достичь $2500 за 1000 куб. м. По его словам, к этому может привести низкий уровень заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ). Например, у крупнейшего потребителя газа в ЕС, Германии, хранилища сейчас заполнены только на 61,6%, сказал глава «Газпрома».