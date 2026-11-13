Дефицит бюджета США в октябре вырос почти в 15 раз

Октябрь стал первым месяцем 2027 финансового года в США. По итогам предыдущего финансового года дефицит американского бюджета достиг почти $2 трлн, став максимальным за последние пять лет, пишет Reuters. Его доля в ВВП увеличилась с 5,8 до 6,2%, тогда как министр финансов Скотт Бессент ранее поставил цель сократить показатель до 3% ВВП.