Дефицит бюджета США в октябре вырос почти в 15 раз
Дефицит федерального бюджета США в октябре 2026 г. вырос почти в 15 раз по сравнению с сентябрем, с $27 млрд до $404 млрд, сообщил Reuters со ссылкой на данные американского минфина.
По сравнению с октябрем 2025 г. дефицит увеличился на $120 млрд, или 42%. При этом доходы федерального бюджета сократились на 9% до $369 млрд, а расходы выросли на 12% до рекордных для октября $773 млрд.
Одной из причин сокращения доходов стало снижение поступлений от таможенных пошлин на 39% до $19,2 млрд. В октябре прошлого года они составляли $31,3 млрд, достигнув пикового уровня на фоне введенных президентом США Дональдом Трампом импортных тарифов.
Рост бюджетных расходов был связан, в частности, с увеличением финансирования министерства сельского хозяйства на $14 млрд (+80%) из-за выплат фермерам. Военные расходы выросли на $28 млрд (+30%) в том числе из-за переноса платежей в военные фонды после прошлогоднего шатдауна правительства.
Расходы на выплату процентов по федеральному долгу увеличились на 11% до $115 млрд.
В минфине уточнили, что с учетом календарных корректировок, связанных с переносом социальных выплат за ноябрь на октябрь, дефицит составил бы $285 млрд. Это на 49% больше, чем годом ранее.
Октябрь стал первым месяцем 2027 финансового года в США. По итогам предыдущего финансового года дефицит американского бюджета достиг почти $2 трлн, став максимальным за последние пять лет, пишет Reuters. Его доля в ВВП увеличилась с 5,8 до 6,2%, тогда как министр финансов Скотт Бессент ранее поставил цель сократить показатель до 3% ВВП.
В августе 2026 г. государственный долг США впервые превысил $40 трлн. К 19 октября он достиг $40,396 трлн. Рост задолженности связан в том числе с необходимостью финансировать бюджетный дефицит за счет заимствований.