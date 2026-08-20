Госдолг США впервые превысил $40 трлн
Государственный долг США превысил рекордные $40 трлн, сообщил американский минфин.
За последние девять лет объем госдолга страны увеличился более чем вдвое, пишет CBS News. Его рост связан в том числе с тем, что расходы федерального правительства превышают доходы, из-за чего властям приходится наращивать заимствования для покрытия дефицита бюджета.
Одновременно увеличиваются расходы на обслуживание долга. В 2025 г. чистые процентные расходы приблизились к $1 трлн и составили около 14% федеральных расходов. Сейчас США тратят на обслуживание госдолга больше, чем на национальную оборону или программу медицинского страхования Medicare.
Среди других факторов роста долга эксперты называют увеличение расходов на социальные программы на фоне старения населения, снижение налогов в последние десятилетия и рост военных расходов. Кроме того, на динамике показателя отразились последствия мирового финансового кризиса 2008 г. и пандемии COVID-19.
По оценке Фонда Питера Дж. Петерсона, при отсутствии изменений в налоговой и бюджетной политике государственный долг США может достичь $50 трлн в течение следующих шести лет.
В июне Федеральная резервная система (ФРС) США оставила ключевую процентную ставку без изменений, сохранив целевой диапазон на уровне 3,5–3,75% годовых.