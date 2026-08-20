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Главная / Экономика /

Госдолг США впервые превысил $40 трлн

Татьяна Мозолевская

Государственный долг США превысил рекордные $40 трлн, сообщил американский минфин.

За последние девять лет объем госдолга страны увеличился более чем вдвое, пишет CBS News. Его рост связан в том числе с тем, что расходы федерального правительства превышают доходы, из-за чего властям приходится наращивать заимствования для покрытия дефицита бюджета.

Одновременно увеличиваются расходы на обслуживание долга. В 2025 г. чистые процентные расходы приблизились к $1 трлн и составили около 14% федеральных расходов. Сейчас США тратят на обслуживание госдолга больше, чем на национальную оборону или программу медицинского страхования Medicare.

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Экономика / Мировая экономика

Среди других факторов роста долга эксперты называют увеличение расходов на социальные программы на фоне старения населения, снижение налогов в последние десятилетия и рост военных расходов. Кроме того, на динамике показателя отразились последствия мирового финансового кризиса 2008 г. и пандемии COVID-19.

По оценке Фонда Питера Дж. Петерсона, при отсутствии изменений в налоговой и бюджетной политике государственный долг США может достичь $50 трлн в течение следующих шести лет.

В июне Федеральная резервная система (ФРС) США оставила ключевую процентную ставку без изменений, сохранив целевой диапазон на уровне 3,5–3,75% годовых.

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