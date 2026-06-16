Рекордный госдолг США может привести к ужесточению политик мировых ЦБ

Рекордный госдолг США может привести к ужесточению политик мировых ЦБВ новом финансовом году потолок заимствований вновь будет превышен, считают эксперты
Высокий уровень госдолга США и рост расходов на его обслуживание могут сделать более дорогими кредиты по всему миру, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Это связано с тем, что центральные банки мира вынуждены учитывать не только свою внутреннюю экономику, но и разницу ставок с США.
Госдолг США в мае вырос на $0,24 трлн и достиг $39,2 трлн, следует из данных минфина США. По итогам 2025 фискального года, который завершился в конце сентября 2025 г., госдолг составлял 124% от ВВП. По прогнозам МВФ, к 2031 г. он увеличится до 142% ВВП. Средняя ставка обслуживания долга, по данным минфина США, на конец мая составляла 3,35% (она растет начиная с 2021 г., когда показатель находился на уровне 1,6%).
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