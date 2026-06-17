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ФРС США сохранила ставку на уровне 3,5–3,75%

Ведомости

Федеральная резервная система (ФРС) США оставила ключевую процентную ставку без изменений, сохранив целевой диапазон на уровне 3,5–3,75% годовых. Данные опубликованы в официальном сообщении американского регулятора по итогам заседания Комитета по операциям на открытом рынке.

Комитет отметил, что сохранение текущих параметров денежно-кредитной политики соответствует задаче поддержки двойного мандата ФРС. В заявлении подчеркивается, что экономическая активность в стране продолжает расти устойчивыми темпами, несмотря на сохраняющуюся неопределенность. Регулятор также подтвердил курс на поддержание достаточного объема резервов в банковской системе.

По оценке ФРС, рынок труда остается стабильным. Рост занятости соответствует увеличению численности рабочей силы, а уровень безработицы практически не изменился. Одновременно сохраняются высокая инвестиционная активность и рост производительности труда. При этом в документе отдельно отмечается влияние внешних факторов, включая конфликт на Ближнем Востоке, который усиливает неопределенность для мировой экономики и отдельных отраслей.

Рекордный госдолг США может привести к ужесточению политик мировых ЦБ

Экономика / Мировая экономика

В ФРС указали, что инфляция по-прежнему превышает целевой ориентир в 2%. Среди причин называются сохраняющиеся шоки предложения, которые оказывают давление на стоимость товаров и услуг в ряде секторов, включая энергетику. В комитете подчеркнули намерение продолжать политику, направленную на достижение ценовой стабильности.

Как сообщали «Ведомости» 16 июня, госдолг США в мае вырос на $0,24 трлн и достиг $39,2 трлн, следует из данных минфина США. По итогам 2025 фискального года, который завершился в конце сентября 2025 г., госдолг составлял 124% от ВВП. По прогнозам МВФ, к 2031 г. он увеличится до 142% ВВП. Средняя ставка обслуживания долга, по данным минфина США, на конец мая составляла 3,35% (она растет начиная с 2021 г., когда показатель находился на уровне 1,6%).

В апреле ФРС США также сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 3,5–3,75% годовых. Тогдашний глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что инфляция в США «движется немного в неправильном направлении» и составляет около 3,2%. Ожидания снижения ставки на текущем заседании не оправдались после того, как инфляция в марте ускорилась до 3,3% – максимального уровня с мая 2024 г.

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