ФРС США сохранила ставку на уровне 3,5–3,75%
Федеральная резервная система (ФРС) США оставила ключевую процентную ставку без изменений, сохранив целевой диапазон на уровне 3,5–3,75% годовых. Данные опубликованы в официальном сообщении американского регулятора по итогам заседания Комитета по операциям на открытом рынке.
Комитет отметил, что сохранение текущих параметров денежно-кредитной политики соответствует задаче поддержки двойного мандата ФРС. В заявлении подчеркивается, что экономическая активность в стране продолжает расти устойчивыми темпами, несмотря на сохраняющуюся неопределенность. Регулятор также подтвердил курс на поддержание достаточного объема резервов в банковской системе.
По оценке ФРС, рынок труда остается стабильным. Рост занятости соответствует увеличению численности рабочей силы, а уровень безработицы практически не изменился. Одновременно сохраняются высокая инвестиционная активность и рост производительности труда. При этом в документе отдельно отмечается влияние внешних факторов, включая конфликт на Ближнем Востоке, который усиливает неопределенность для мировой экономики и отдельных отраслей.
В ФРС указали, что инфляция по-прежнему превышает целевой ориентир в 2%. Среди причин называются сохраняющиеся шоки предложения, которые оказывают давление на стоимость товаров и услуг в ряде секторов, включая энергетику. В комитете подчеркнули намерение продолжать политику, направленную на достижение ценовой стабильности.
Как сообщали «Ведомости» 16 июня, госдолг США в мае вырос на $0,24 трлн и достиг $39,2 трлн, следует из данных минфина США. По итогам 2025 фискального года, который завершился в конце сентября 2025 г., госдолг составлял 124% от ВВП. По прогнозам МВФ, к 2031 г. он увеличится до 142% ВВП. Средняя ставка обслуживания долга, по данным минфина США, на конец мая составляла 3,35% (она растет начиная с 2021 г., когда показатель находился на уровне 1,6%).
В апреле ФРС США также сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 3,5–3,75% годовых. Тогдашний глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что инфляция в США «движется немного в неправильном направлении» и составляет около 3,2%. Ожидания снижения ставки на текущем заседании не оправдались после того, как инфляция в марте ускорилась до 3,3% – максимального уровня с мая 2024 г.